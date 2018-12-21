21 Aralık 2018 21:22
Erdoğan: Kaymağını yedikleri bu ülkeye asalak gibi yapışan elitler
Erdoğan: Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir.
Fotoğraf: Cem Öksüz/AA
Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca, "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir" dedi. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: Tayyip ErdoğanNecip Fazıl Kısakürek
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