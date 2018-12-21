Küba halkı istedi, ‘komünizm’ anayasa taslağına eklendi

Küba'da hazırlanan anayasa taslağına yeniden “komünist bir toplum yolunda ilerleme” hedefi eklendi. Komünizm maddesinin ilk taslakta yer almaması anayasa sürecinin tartışıldığı halk toplantılarında kaygıyla karşılanmıştı.

Euronews’un haberine göre, Küba devlet televizyonundan yapılan açıklamada, binlerce kişinin katıldığı toplum toplantılarından gelen “komünizm toplum hedefi” ibaresinin yeniden anayasa taslağına girmesi talepleri değerlendirilerek taslağa eklendi.

Anayasaya yaklaşık 760 değişiklik getirmesi beklenen yeni taslağın belirlenmesi için hükümet “halkı toplantılar yapmaya çağırdı. Hafta boyunca Küba Ulusal Meclisinde tartışılan 760 değişiklik arasında özel mülkiyetin kabulü ve eşcinsel evliliklerin tanınması maddeleri de bulunuyor. Taslak kabul edilirse 24 Şubat'ta ülke çapında bir referanduma gidilecek.

Meclis Başkanı Yusuam Palacios “komünizm ibaresi”nin yeniden anayasa taslağına girmesini, “Gerçek devrimci, her zaman mümkün olanın sınırlarını aşmaya çalışandır ve bu arzuyu (komünizme) sürdürme zorunda olmamızın nedeni de budur” sözleriyle değerelendirdi. (DIŞ HABERLER)

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