Abdullah Gül'ün Başdanışmanı Ahmet Sever'e terör soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muhammet Akçaer, 12 yıl birlikte çalıştığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün medya konusunda başdanışmanlığını yapan T24 Yazarı Ahmet Sever hakkında, “silahlı terör örgütüne üyelik” iddiasıyla soruşturma başlattı.

T24'ün haberine göre Sever hakkındaki dosyaya erişimle ilgili olarak da gizlilik kararı alındı. Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 kapsamında başlatılan soruşturma 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Savcı, Ahmet Sever’in avukatı Oya Aydın Göktaş’ın, “hangi terör örgütünün söz konusu olduğu ve neye dayanarak soruşturma açıldığı” yolundaki sorularını “gizlilik” kararını gerekçe göstererek yanıtsız bıraktı.

Sever’e yaklaşık üç hafta önce de “İçimde Kalmasın – Tanıklığımdır” kitabından dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından aynı anda 4 hakaret ve tazminat davası açılmıştı. Erdoğan ve Varank "hakaret" iddiasıyla suç duyurusu yaparken, Şentop hakaretin yanı sıra tazminat konusunda da şikâyette bulunmuştu. (MEDYA SERVİSİ)