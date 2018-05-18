Abdullah Gül’ün eski danışmanı: Öz, Erdoğan’a bağlı çalışıyordu

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanlığını yapan Ahmet Sever: Zekeriya Öz’ün dönemin Başbakanı Erdoğan'a bağlı çalışıyordu.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanlığını yapan Ahmet Sever, kaleme aldığı “Kapalı Kapılar Ardındaki Siyasi Sırlar-İçimde Kalmasın-Tanıklığımdır” isimli kitabında AKP’nin içerisinde yaşananların perde arkasını anlattı. Sever’in iddiaları arasında Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a bağlı çalıştığı da var.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Sever kitabında Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, Cemaatin yargıda güçlenmesinden tedirgin olduğunu, şimdi firari FETÖ’cü olan Zekeriya Öz’ün başına buyruk, keyfi tavırlarından rahatsız olduğunu belirtti. Sever, Ergin’in 13 ay boyunca, Öz’ün randevu taleplerini geri çevirdiğini ve bu yüzden Cemaatin, Ergin’in bakan olmaması için yoğun kulis yürüttüğünü yazdı. 15 Temmuz’dan sonra Ergin’e ‘FETÖ’cü’ etiketi yapıştırılmaya çalışıldığını belirten Sever, “Oysa yargıdaki tüm operasyonlar, Erdoğan’ın Cemaatçi istihbaratçı ve savcılarla yakın iletişimi, bilgisi ve onayı ile yürütülüyordu. Zekeriya Öz de doğrudan Erdoğan’a bağlı çalışıyordu” diye yazdı.

SAVCI ÖZ, GÜL’Ü HEDEF ALDI

Sever, kitabında Cumhurbaşkanı Gül’ün Şık ve Şener’in tutuklanmaları ile ilgili kaygı duyduğunu belirten açıklamasının ardından Savcı Öz’ün Gül’ü doğrudan hedef alarak, “Hiçbir makam ve merci bize talimat veremez” diye karşı açıklama yaptığını da anımsattı. Sever, bu olayın Gül’ün Cemaate karşı koyduğu ilk açık tavır ve yaşanan ilk gerilim olduğunu yazdı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 19:00

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