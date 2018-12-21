CHP'li Göker'den Bakan Pakdemirli'ye tepki

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz' diyenlere karşı şunu söylüyorum; Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor" sözlerini eleştirdi.

Göker, Pakdemirli’nin sözlerinin AKP’nin tarım politikasını gün ışığına çıkardığını belirterek; “Sayın Bakanın mantığına göre, parası olan ülkelerin üretim yapmaması gerekirken, bizden kat be kat zengin ülkelerin kendi çiftçisine destek verdiğini ve tarımda ihracatçı ülke olduklarını görüyoruz. Sayın Bakanın mazot, gübre, yem gibi tarımsal girdi fiyatlarından haberi yokmuş gibi demeç vermesine şaşırmıyoruz. AKP iktidarından önce dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik ancak AKP sayesinde tarımda ithalatçı ülke olduk” dedi.

TARIM VE MERA ALANLARI AZALDI

Tarım alanlarının azaldığının altını çizen Göker şunları söyledi: “2002 yılındaki ekilebilen tarım alanımız 26,4 milyon hektarken son 16 yılda 3,2 milyon hektar tarım alanı kaybedilmiştir. Bugün 23,2 milyon hektar ekilebilir tarım alanına sahip olmamıza rağmen bunun sadece 19 milyon hektarı ekilebiliyor. Bunun yanı sıra, ülkemizde 32 milyon dönüm arazi ekilemezken Sudan’dan 7 milyon 805 bin dönüm arazi kiralanarak yerli üreticiye bir darbe daha vuruluyor.

Mera alanları da azalmıştır. 2002 yılında 16,5 milyon hektar olan mera alınımız şimdilerde 14,5 milyon hektara düşmüştür. Hayvancılıkta maliyetin yüzde 60-70’inin yem olduğu göz önüne alınırsa meralarımızın önemi ortaya çıkacaktır.”

Artık ürettiğiyle kazanamayan çiftçinin yoksullaştığı için üretmeyi bıraktığını vurgulayan Göker, “İthalata dayalı politikalar ülkeyi ileriye götüremez. Üretim olmadan fiyatları düşüremezsiniz. Ülkemizi içine düştüğü bu durumdan çıkarmanın tek yolu üreticiyi desteklemekten geçmektedir. Ülkemiz artık kendi çiftçisine, üreticisine kayıtsız şartsız destek vermek zorundadır. Çiftçinin kullandığı tarımsal girdilerin fiyatları ucuzlamadığı sürece ithalata bağımlı bir ülke olarak yaşamaya devam ederiz” dedi. (HABER MERKEZİ)