Trafik kazalarında 864 çocuk hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya verdiği yanıtta, son iki yılda 864 çocuğun trafik kazalarında öldüğünü açıkladı.

Milletvekili Tanrıkulu tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verilen, okul çıkışlarında gerçekleşen trafik kazaları ve kazalarda ölen çocuk sayısı ile ilgili önergeyi yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, 2016 – 2018 yılları arasında ölümlü trafik kazalarında 864 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazaya karışan araçlarla ilgili okul servisi şeklinde bir ayrım bulunmadığını belirten Soylu, “Trafik denetimlerinde; okul servis araçlarının başta ‘Karayolları Trafik Kanunu’ olmak üzere ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’ ve ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ hükümlerine tam olarak uyup uymadıkları hususu titizlikle kontrol edilmektedir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)