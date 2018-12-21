Şair Ahmet Telli, Hacettepe Üniversitesinde tehdit edildi

Hacettepe Kitap Topluluğu’nun davetiyle dün Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, ‘Cumhuriyet Döneminde Edebiyat’ konulu söyleşinin konuğu olan Şair Ahmet Telli bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Telli, bölüm sekreterinin, “Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri” dediğini söyleyerek öğrenciler arasında tartışma yaşanmaması için salondan tek başına ayrıldı.

‘GENÇLERİ TEHLİKEYE ATMAMAK İÇİN TEK BAŞIMA SALONDAN ÇIKTIM’

Etkinliği düzenleyen öğrencilere bir şey olmaması için söyleşinin ardından tek başına okuldan çıkmak istediğini, bu sırada kalabalık bir grup tarafından yolunun kesildiğini belirten Telli yaşananları şöyle anlattı, “Çok nahif ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok memnun olduklarını söyledi öğrenciler. Söyleşi devam ederken bölüm sekreteri içeriye girdi. ‘Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri’ dedi. Sonrasında etkinliği düzenleyen gençleri tehlikeye atmamak için tek başıma salondan çıktım. Kapıda bekleyen 30-35 kişilik güruhun arasından geçtim. Arkamdan slogan atmaya tehdit etmeye başladılar. ‘Hacettepe sana mezar olacak’ diyerek bağırdılar. Taksiye gidene kadar sloganları devam etti.” (KÜLTÜR SERVİSİ)

Ahmet Telli'ye mektup