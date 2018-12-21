Absürt gerekçeyle gözaltına alınan İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı

Hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne giden Yazar İhsan Eliaçık, Batman'daki başka bir soruşturmaya ilişkin hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) çalışmadığı gerekçesiyle ifade veremeyen ve geceyi nezarette geçiren Eliaçık, bu sabah ifade verdi ve serbest bırakıldı.

'NEZARETTE SABAHLADIM’

Adliye önünde kısa bir konuşma yapan Eliaçık, “Devletimiz nasıl olduysa Batman’la iletişim kuramadı. Bekledik bekledik iletişim kuramayınca da ‘gece burada kalacaksın’ dediler. Ben de nezarette sabahladım. Sabah çıktım, Batman’daki savcıyla görüntülü görüşerek ifademi verdim. Sonra serbest bırakıldım” dedi.

'HAKSIZ BİR GÖZALTIYDI’

Eliaçık’ın avukatı Seyhan Ayar ise “2018 Mayıs ayında 3 ayrı adli kontrol kararı verildi. Yurt dışına çıkma yasağı, İstanbul dışına çıkmamak ve haftada gün imza atması şeklinde bu adli kontroller uygulandı. Zaten haberi olmuş olsaydı bile Batman’a gitme durumu söz konusu olmayacaktı. Bu nedenle haksız bir gözaltıydı” dedi.

Eliaçık daha önce “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasından 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme Eliaçık'a adli kontrol uygulayarak İstanbul dışına çıkmama kararı vermişti.

Mahkeme tarafından "İstanbul'dan çıkış yasağı" konulan Yazar @ihsaneliacik , Batman'daki bir soruşturma için bu kente gitmediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu yüzden geceyi karakolda geçirecek. Güler misin, ağlar mısın? — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 20 Aralık 2018

Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından "Mahkeme tarafından 'İstanbul'dan çıkış yasağı' konulan Yazar İhsan Eliaçık, Batman'daki bir soruşturma için bu kente gitmediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu yüzden geceyi karakolda geçirecek. Güler misin, ağlar mısın?" diye yazmıştı. (MA)

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