20 Aralık 2018 15:35

CHP ve İYİ Parti Adana Adayı Zeydan Karalar seçim çalışmasına başladı

CHP ve İYİ Parti’nin Adana Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Zeydan Karalar seçim çalışmalarını başlattı.

CHP ve İYİ Parti Adana Adayı Zeydan Karalar seçim çalışmasına başladı

Fotoğraflar: Evrensel

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    CHP ve İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar için Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde karşılama töreni düzenlendi. CHP Adana İl Başkanı Emrah Koza, “Yaşanabilir bir Adana'yı gerçekleştireceğimize inancım sonsuz. 1 Nisan'da Adana'da hep birlikte yeni bir yönetimi hayata geçireceğiz” dedi. Mitinge İYİ Parti’nin İl Başkanı Metanet Çulhaoğlu ve il yöneticileri de katıldı. Çukurova Belediye Başkanı ve yeni dönem Çukurova Belediye Başkanı adayı Soner Çetin de vatandaşı selamladı. CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ve Orhan Sümer de karşılamada halka hitap etti.

    Adana’da İYİ Parti’nin CHP’yi merkez ilçelerde, CHP’nin İYİ Parti’yi merkez dışındaki ilçelerde destekleneceği ifade ediliyor.

    Karalar’ı ortak adayları olarak ilan ettiklerini ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Metanet Çulhaoğlu, “Zeydan Bey sadece CHP’nin değil İYİ Parti’nin de adayıdır” dedi. Ancak yönetici düzeyinde katılım gösteren İYİ Parti’den kitlesel bir katılım gerçekleşmedi. Mitinge KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar, Alevi dernekleri ile yöre dernekleri de katılım gösterdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de mitingde pankart açarak emeklilik yaşının düşürülmesini istedi.

    HERKESİN ADAYI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Adana'da tüm seçmenlerin oyuna talip olduğunu “Adana'da sağ-sol yoktur, Kürt-Türk yoktur, Alevi-Sünni yoktur. Bizim işimiz siyaset olmayacak. Bizim işimiz hizmet olacak” sözleri ile ifade etti. Meral Akşener ve İYİ Parti İl Başkanı Çulhaoğlu’ya teşekkür eden Karalar, Bütün Adana’nın adayı olduğunu ifade etti.

    KARALAR’DAN VAATLER

    Seçildiğinde ilk iş olarak işçinin maaşını zamanında öder hale getireceklerini dile getiren Karalar, “İkincisi Büyükşehir belediye bütçesini dengeye koyacağız” dedi. Vatandaşların serbest şekilde kullandığı Seyhan nehri ile ilgili de vaadi olan Karalar, “Seyhan nehrini dünya turizm merkezi yapacaklarını vaat etti. Emeklilikte yaşa takılanların pankartını gören Karalar, “Mezarda emekliliğe oy vermeyin dedik. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmayacak” dedi. Vatandaşların ‘Su pahalı’ şeklindeki şikayetleri üzerine kademeli olarak suda yüzde 30 indirim yapacaklarını dile getiren Karalar ardından, “Büyükşehir bütçesini, gelir gider dengesini görmeden atmak doğru olmaz” dedi. Sandık güvenliğine de dikkat çeken Karalar, ilçe dağ köylerinde oyların yüzde yüz katılımla tek partiye çıktığını belirterek oylara sahip çıkmak için de çağrıda bulundu. (Adana/EVRENSEL)

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