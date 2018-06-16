Türkiye sahte haberde liste başı

Sahte haber konusunda 37 ülkede yapılan bir araştırmada, Türkiye yüzde 49 ile listenin en başında yer aldı.

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün ve yanıltıcı ve sahte haber konusunda 37 ülkede yaptığı bir araştırmada, Türkiye yüzde 49 ile listenin en başında yer aldı.

Euronews’ten Sertaç Aktan’ın aktardığı habere göre, Türkiye’yi Avrupa ülkeleri arasında yüzde 44 ile Yunanistan, yüzde 42 ile Macaristan, yüzde 38 ile Romanya ve yüzde 36 ile Çekya takip ediyor. ‘Fake-news’ yani sahte haber ifadesinin en yaygın olarak kullanıldığı Amerika Birleşik Devletlerinde bu oran yüzde 31 düzeyinde görünüyor.

Yanıltıcı ve sahte haberlerin en az görüldüğü ülkeler ise Almanya, Danimarka, Hollanda ve İngiltere olarak tespit edildi.

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün araştırmasına göre Türkiye aynı zamanda yüzde 65 ile internette siyasi görüş açıklamaktan en çok endişe duyan topluma sahip ülke oldu.

EuroNews’den Sertaç Aktan’ın haberine göre bunun nedeni ise “yetkililerle sorun yaşama” ihtimali.

Türkiye’yi bu alanda yüzde 63 ile Vietnam, yüzde 57 ile Malezya ve yüzde 56 ile de Brezilya takip ediyor.

Teknolojinin getirdiği olanaklar hayatı kolaylaştırırken ve vatandaş haberciliği ismi verilen yeni bir olguyu yaratırken diğer yandan gazetecilik ve habercilik standartları erozyona uğruyor. Dünya hızlanan iletişim, yapay zeka yazılımları ve küçülen teknolojiler nedeniyle gazetecilerin işlerini kaybettiği ancak standartları olan güvenilir haberlere ve haberciliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemi aynı anda yaşıyor.

Toplumlar teyit edilmemiş bilgi ve görseli en hızlı şekilde alma ve bunu yayma imkanına kavuştu. Ne var ki, bu bilgi ve görsellerin en doğru ve en araştırılmış hali için güvenilir filtrelerden geçmesini beklemek gerekiyor.

‘HAKİKATİ ANLAMAK’ PANELİ

Yanlış bilgilendirmeyle mücadele, doğru bilgiye ulaşma yöntemleri ve ‘post-truth’ (post-gerçek) kavramının tartışılacağı panel serisinin ilki, Doğruluk Payı Dijital Operasyonlar Koordinatörü Denizcan Sarı ve journo.com.tr editörü ve akademisyen Orhan Şener’in katılımıyla yapılacak. Panel, gazeteci Işın Eliçin’in moderatörlüğünde, 20 Haziran Çarşamba günü saat 18.30’da Havak Salonu’nda yapılacak. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 17:43

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