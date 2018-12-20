LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi

NBA’de Brooklyn Nets forması giyen Jarrett Allen’ın LeBron James’in smaç girişimini blokla durdurması önceki geceden bu yana konuşuluyor.

Sezonun en görkemli bloklarından birine imza atan Allen, kariyerinin 16. sezonunu geçiren James’in smaç girişimini bloklayan 8. isim olarak tarihe adını yazdırdı.

İstatistiklere göre James’in Allen’ın üzerinden vurmaya çalıştığı smaç, 1850. smaç girişimiydi. James bu denemelerin yalnızca 9’unda bloklandı ve blokların ikisi Amare Stoudemire’dan geldi.

ESPN, James’in meşhur smaçlarına geçit vermeyen 9 bloğun tarihçesini çıkardı.

Buna göre,

2004’te Amare Stoudemire 2 kez,

2005’te Jermaine O’Neal,

2012’de Gerald Henderson,

2014’te Mason Plumlee,

2016’da Myles Turner ve Andre Drummond,

2018’de Kelly Oubre Jr.

James’i pota dibinde durdurmayı başaran isimlerdi.

Jarrett Allen blocked LeBron James' dunk attempt. It's only the 9th time in James' career he's had a dunk attempt blocked. It was the 1,850th dunk he's attempted. pic.twitter.com/EvRAbjGckS — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 19 Aralık 2018

ALLEN: ÇOK ÖNEMLİ BİR LİSTE

Maçın henüz 2. dakikasında James’i bloklayan Allen, kendisine bu listenin hatırlatılması üzerine “Çok önemli bir liste. O harika bir oyuncu, böyle bir fırsat yakaladım ve artık sonsuza kadar o listedeyim” dedi.

James ise maç sonrası yaptığı açıklamada “Ben 30’larımdayım, o 20’lerinde. Benim maçlara ısınmam biraz uzun sürer. Eğer bir blokçuysanız, blok yapmanız normal. Böyle şeyler olur. Herhalde (görüntüler) şu anda sosyal medyanın her yerindedir.

6 sayı 8 ribaunt 2 blok 2 top çalmayla oynayan Allen, takımının 115-110’luk galibiyetinde de önemli rol oynadı. James’in 36 sayı 13 ribaunt 8 asistlik performansı ise yeterli olmadı. (SPOR SERVİSİ)

LeBron James ile Lonzo Ball'dan tarihe geçen triple-double'lar

33 yaşına giren LeBron James hakkında 33 madde