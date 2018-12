LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi

NBA’de Brooklyn Nets forması giyen Jarrett Allen’ın LeBron James’in smaç girişimini blokla durdurması önceki geceden bu yana konuşuluyor.

Sezonun en görkemli bloklarından birine imza atan Allen, kariyerinin 16. sezonunu geçiren James’in smaç girişimini bloklayan 8. isim olarak tarihe adını yazdırdı.

İstatistiklere göre James’in Allen’ın üzerinden vurmaya çalıştığı smaç, 1850. smaç girişimiydi. James bu denemelerin yalnızca 9’unda bloklandı ve blokların ikisi Amare Stoudemire’dan geldi.

ESPN, James’in meşhur smaçlarına geçit vermeyen 9 bloğun tarihçesini çıkardı.

Buna göre,

James’i pota dibinde durdurmayı başaran isimlerdi.

Jarrett Allen blocked LeBron James' dunk attempt. It's only the 9th time in James' career he's had a dunk attempt blocked. It was the 1,850th dunk he's attempted. pic.twitter.com/EvRAbjGckS