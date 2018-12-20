20 Aralık 2018 09:57
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 10:13

LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi

Jarrett Allen'ın LeBron James'in smacına geçit vermemesi üzerine ESPN, James'i bloklayan 'elit liste'de yer alan 8 ismi hatırlattı.

LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi

LeBron James, Lakers'la çıktığı ilk maçında yenildi (Fotoğraf: DHA)

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    NBA’de Brooklyn Nets forması giyen Jarrett Allen’ın LeBron James’in smaç girişimini blokla durdurması önceki geceden bu yana konuşuluyor.

    Sezonun en görkemli bloklarından birine imza atan Allen, kariyerinin 16. sezonunu geçiren James’in smaç girişimini bloklayan 8. isim olarak tarihe adını yazdırdı.

    İstatistiklere göre James’in Allen’ın üzerinden vurmaya çalıştığı smaç, 1850. smaç girişimiydi. James bu denemelerin yalnızca 9’unda bloklandı ve blokların ikisi Amare Stoudemire’dan geldi.

    ESPN, James’in meşhur smaçlarına geçit vermeyen 9 bloğun tarihçesini çıkardı.

    Buna göre,

    • 2004’te Amare Stoudemire 2 kez,
    • 2005’te Jermaine O’Neal,
    • 2012’de Gerald Henderson,
    • 2014’te Mason Plumlee,
    • 2016’da Myles Turner ve Andre Drummond,
    • 2018’de Kelly Oubre Jr.

    James’i pota dibinde durdurmayı başaran isimlerdi.

    ALLEN: ÇOK ÖNEMLİ BİR LİSTE

    Maçın henüz 2. dakikasında James’i bloklayan Allen, kendisine bu listenin hatırlatılması üzerine “Çok önemli bir liste. O harika bir oyuncu, böyle bir fırsat yakaladım ve artık sonsuza kadar o listedeyim” dedi.

    James ise maç sonrası yaptığı açıklamada “Ben 30’larımdayım, o 20’lerinde. Benim maçlara ısınmam biraz uzun sürer. Eğer bir blokçuysanız, blok yapmanız normal. Böyle şeyler olur. Herhalde (görüntüler) şu anda sosyal medyanın her yerindedir.

    6 sayı 8 ribaunt 2 blok 2 top çalmayla oynayan Allen, takımının 115-110’luk galibiyetinde de önemli rol oynadı. James’in 36 sayı 13 ribaunt 8 asistlik performansı ise yeterli olmadı. (SPOR SERVİSİ)

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