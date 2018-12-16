LeBron James ile Lonzo Ball'dan tarihe geÃ§en triple-double'lar

NBA'de Los Angeles Lakers'ta oynayan LeBron James ile Lonzo Ball, aynÄ± maÃ§ta triple-double yaparak 11 yÄ±l sonra bunu yapan ilk oyuncular oldu.

NBA'de Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets'i deplasmanda 128-100 yenerken LeBron James ile Lonzo Ball, triple-double'a imza attÄ±. James ve Ball, 2007'den bu yana aynÄ± maçta triple-double yapan ilk takÄ±m arkadaÅŸÄ± oldu.

James, son periyodunda oynamadÄ±ÄŸÄ± maçÄ± 24 sayÄ± 12 ribaunt 11 asistle tamamlarken Lonzo Ball ise 16 sayÄ± 10 ribaunt 10 asistle mücadele etti.

GeçtiÄŸimiz sezon James'in "En genç triple-double yapan oyuncu" rekorunu kÄ±ran Ball, bu sezon aynÄ± takÄ±mda yer aldÄ±ÄŸÄ± tecrübeli yÄ±ldÄ±zla birlikte triple-double yaparak lig tarihine geçti.

NBA'de aynÄ± takÄ±mdan iki oyuncunun triple-double yaptÄ±ÄŸÄ± son maç 7 Nisan 2007'de oynanmÄ±ÅŸtÄ±. New Jersey Nets'ten Jason Kidd ve Vince Carter, uzatmaya giden maçta Nets'i Washington Wizards karÅŸÄ±sÄ±nda 120-114'lük galibiyete taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu maçta Vince Carter 46 sayÄ± 16 ribaunt 10 asistle oynarken Jason Kidd ise 10 sayÄ± 16 ribaunt 18 asist üretmiÅŸti.

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Los Angeles Lakers tarihinde bu baÅŸarÄ±ya imza atan son ikili ise Magic Johnson'la Kareem Abdul-Jabbar'dÄ±. 22 Ocak 1982'deki maçta Lakers, Detroit Pistons'Ä± 123-111 yenerken Magic Johnson, 26 sayÄ± 16 ribaunt 12 asist, Kareem Abdul-Jabbar, 19 sayÄ± 10 ribaunt 10 blokla triple-double'a imza atmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 09:09

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