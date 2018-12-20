Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Evrensel Yazarı Kamil Tekin Sürek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Sürek’e ‘Faşist Diktatörlük’ başlıklı yazısı nedeniyle açılan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasının dördüncü duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Sürek’in katılmadığı duruşmada avukatı Devrim Avcı hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları da duruşmaya katılmadı.

‘EYLEM SUÇ KAPSAMINDA DEĞİL’

Savunmasında Yargıtay içtihatlarını hatırlatan Avukat Devrim Avcı, siyasi kişiliklere dönük eleştirilerin sert olabileceğini söyledi. Avcı, yargılamaya konu köşe yazısında bahsi geçen Tekirdağ Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Eşkinat’ın da ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığını ve bu davadan beraat ettiğini belirtti. Avcı, “Müvekkilim de ifade özgürlüğü kapsamında makalesini yazmıştır” diyerek Sürek’in beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Sürek’in eyleminin suç kapsamında olmadığına hükmederek beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Yazarımız Sürek’e, Evrensel'de yayımlanan ‘Faşist Diktatörlük’ başlıklı yazısında geçen “Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır, işinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama, iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykırı fiilleri yargılanmaz. Bunları nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, Pinoşe, Saddam, bin Ali vb. ülkelerini böyle yönetti” ifadelerinden ötürü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekili Avukat Ahmet Özel’in şikayetiyle dava açılmıştı.

Kamil Tekin Sürek, önceki duruşmasında yaptığı savunmada, yazıda Erdoğan’ın şahsıyla ilgili değil sistemden, iktidardan ve AKP’den bahsedildiğini belirterek “Erdoğan’ın niçin alınganlık yaparak hakkımda dava açtığını anlamış değilim” demişti.