20 Aralık 2018 09:37
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 11:57

Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Merkez üssü Yalova Çınarcık olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve İstanbul gibi civar kentlerden de hissedildi.

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Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Harita: AFAD

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    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, "Marmara'da ve Bursa'da depremler olmaya devam edecek" derken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu deprem, Marmara'da beklediğimiz büyük İstanbul depremi ile alakalı değildir" dedi. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er de "Bölgenin genelinde depremsellik anlamında yüzde bin üzerinde bir artış var. Bu küçük sarsıntılar, olası büyük bir depremin uyarıcısı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre 09.34'te yaşanan deprem, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. 

    Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde can ve mal kaybı bulunmadığını kaydetti.

    AGALDAY: MARMARA'DA VE BURSA'DA DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK

    Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday. Fotoğraf: DHA

    Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, Yalova'daki 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, "Endişe edilecek bir durum yok. Bu bölgedeki depremleri yakından takip ediyoruz. Çınarcık'ta meydana gelebilecek depremin işaretlerini 10 gün önceden almıştık. Bazı değerlendirmeler yaptık. Marmara'da ve Bursa'da depremler olmaya devam edecek. Marmara Denizi üzerinde 7 büyüklüğünde beklenen bir deprem var. Aynı şekilde 1855 depreminin tekrarı Bursa merkezli olarak bekleniyor. Bu sebeple vatandaşların güvenli yapılarda oturmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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    ENGİN ER: BÖLGEDEN GEÇEN FAYLAR AKTİF

    Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er. Fotoğraf: DHA

    Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er de bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu belirterek, "Bölgenin genelinde depremsellik anlamında yüzde bin üzerinde bir artış var. Bu küçük sarsıntılar, olası büyük bir depremin uyarıcısı olabilir. Çınarcık'ta meydana gelen deprem, İstanbul ve Bursa faylarının arasındaki bir hat. Bölgenin tamamında bir hareket var. Bu bölgenin Marmara Denizi ve Bursa üzerinden geçen fayların aktif olduğu görünüyor" ifadelerini kullandı.

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    PR. DR. TÜYSÜZ: BİR STRES BİRİKİMİ, GERİLME ARTIŞI VAR

    İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "17 Ağustos 1999'da Kuzey Anadolu fayı üzerinde büyük bir deprem oluştu. Bu depremin sorumlusu olan fayın nereye kadar kırıldığı önemli bir tartışma konusu. Bu depremden sonra yapılan çalışmalarla bu fayın Yalova açıklarına kadar uzandığı, burada kırılmasının sonlandığı ortaya kondu. Bu ne demek; bir fayın kırıldığı yerde bir daha yeni bir deprem olmaz. O kırıldıktan sonra uçlarında deprem olma olasılığı artar" dedi.

    Prof. Dr. Tüysüz, "17 Ağustos depremi sonrası Yalova açıklarına kadar kırılan Kuzey Anadolu fayının batısında özelikle Yalova'dan İmralı Adası'na kadar uzanan alanda bir stres birikimi, gerilme artışı var 17 Ağustos'tan kaynaklanan. Bunu nereden biliyoruz; buradaki çok sayıda küçük deprem takip edildiği zaman bugün deprem olan alanda bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Bu yoğunlaşma bir stres birikiminin olduğunu gösteriyor. Burada 4.0 büyüklüğünde, 4.5 büyüklüğünde, 5.0 büyüklüğünde depremler olağandır. Bunlar zaman içerisinde olabilir. Bunun arkasında birtakım artışlar gelecektir. Burada çok sayıda küçük faylar var, bunların kırıldığını görüyoruz" diye konuştu.

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    'BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKALI DEĞİL'

    Depremin Marmara'da beklenen depremle alakalı olmadığını belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu deprem, Marmara'da beklediğimiz büyük İstanbul depremi ile alakalı değildir. 30 Kasım'daki 4.2 depreminden sonra onu izleyen artçı depremler oldu, giderek küçüldüler. Bu da aynı sistem içerisinde meydana gelen bir depremdir. Öncekinin artçısı veya öncüsü olarak sayılamayacak kadar birbirine yakın değerler. Ama bu bölgede stresin olduğunu, burada birtakım küçük fayların da mevcut olduğunu zaten biliyoruz çalışmalarla. Buradaki kırılmamış fay boyuna baktığımız zaman 4.0'ün üzerinde bir depremin olması gibi bir beklentimiz yok" açıklamasında bulundu.

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    EGE DENİZİ'NDE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Öte yandan Ege Denizi'nde de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)

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