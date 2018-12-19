HDP’li vekiller: 22 Aralık’ta Maraş’ta olacağız

HDP'li Milletvekili Kemal Bülbül, 19-26 Aralık 1978’de Maraş Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anmak için 22 Aralık’ta düzenlenecek programa katılacaklarını bildirdi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Mecliste, partisinden bir grup milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında, 19-26 Aralık 1978’de Maraş’ta “sistematik, planlı bir katliamın” yaşandığını söyledi. Bülbül, o dönemin devlet yetkililerinin çoğunun sorumluluğu olduğu halde çeşitli yöntemlerle aklandıklarını dile getirdi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kütür Derneği gibi kurumlar öncülüğünde 22 Aralık’ta Maraş’ta anma programı düzenleneceğini ifade eden Bülbül, “Bu bir yara kaşıma, kimseyi provoke etme değil, tam tersine insanları hakikate, adalete davet etme çabasıdır. İçişleri Bakanımızın, valinin, yerel mülki idare amirlerinin ve güvenlik görevlilerinin, işin rahat yürümesi açısından yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.

MECLİS ARAŞTIRMASI İSTENDİ

Öte yandan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Maraş Katliamı’nın araştırılmasını istedi. Toğrul, “Resmi verilere göre 111 kişi katledilmiş, 176 kişi yaralanmış ve 210 ev ile 70 işyeri tahrip edilmiştir. Fakat resmi olmayan güvenilir bilgilere göre ise Maraş Katliamı’nda beş yüze yakın yurttaşımız katledilmiştir ve yüzlercesi sakat kalmış çok sayıda kadına tecavüz edilmiş, işkence yapılmış, yüzlerce ev ve iş yeri tahrip edilmiş, binlerce insan yerinden edinerek, metropollere veya Avrupa’ya göç etmek zorunda bırakılmıştır” dedi. Toğrul, “Maraş’ta nefret saikiyle gerçekleşen katliamı planlayanların ve siyasi destek sunanların tespiti, sorumlularının bulunması, yaşanan katliamlarla ilgili yüzleşme süreçlerinin işletilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)