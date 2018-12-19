19 Aralık 2018 11:30
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2018 12:03

İsveç’te aşırı sağcılar ‘Göç Anlaşmasını’ protesto ediyor

'Sarı Yelekliler hareketini suistimal ediyorlar': İsveç'in BM'nin ‘Göç Anlaşması’nı onaylanması, aşırı sağcı ve popülist grupları harekete geçirdi.

İsveç’te aşırı sağcılar ‘Göç Anlaşmasını’ protesto ediyor

Fotoğraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç hükümetinin Birleşmiş Milletler’in Fas’ta kabul ettiği ‘Göç Anlaşması’nı onaylaması ülkedeki aşırı sağcı ve popülist gruplar tarafından protesto ediliyor. Gazeteci-Yazar Katarina Janouch’un başını çektiği aşırı sağcılar, “İktidar elitleri İsveç’i yıkıma götürüyor” sloganıyla kampanya başlattı.

    Yabancı karşıtı ve popülist kesimler, haftada bir gün İsveç Parlamentosu önündeki Mynttorget Meydanı’nda bir araya geliyor. Bir kısmı sarı yelek giyen grup, ellerinde İsveç bayrakları taşıyor ve İsveç milli marşını söylüyor. Hükümeti vatan hainliğiyle suçlayan döviz ve pankratlar taşıyor.

    JANOUCH'UN ADAY OLDUĞU PARTİ, EYLEMLERE KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

    Kampanyanın öncülüğü yapan Katerina Janouch, Çekoslavakya doğumlu bir göçmen. Avrupa’ya yönelik mülteci akımının başlamasından sonra daha katı bir sığınmacı politikasının uygulanmasını ve sınırların mültecilere kapatılmasını savunuyor.

    Janouch, kadınların desteğini sağlamak için hükümetin “liberal sığınmacı politikası”ndan en fazla kadınların zarar gördüğünü ve kadınların yaşam tarzlarını değiştirmek zorunda kaldığını öne sürüyor.

    Janouch, bu yıl yapılan seçimlerde Vatandaş Topluluğu adlı aşırı sağ partiden milletvekili adayı oldu. Parti yüzde 4 barajını aşamadığı için parlamentoya giremedi. Janouch’un ırkçı söylemlerinden rahatsız olan parti yönetimi, düzenlenen eylemlere katılmayacağını açıklamak zorunda kaldı.

    Irkçı ve Nazi bir hareket olan Kuzey Gençliği ve yabancı düşmanlığı yapmakla tanınan siyasetçiler ise düzenlenen gösterilerde yer alıyor.'

    'SARI YELEKLİLER HAREKETİNİ SUİSTİMAL'

    Jean-Paul Pouron “Radio France”nin İsveç muhabiri. Fransa’da Sarı Yelekliler’in gösterilerini yakından takip eden Pouron, İsveç’teki aşırı sağcı grupların Fransa’da ortaya çıkan Sarı Yeleklileri örnek alarak harekete geçtiklerini söyledi.

    Fotoğraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

    Aşırı sağcıların Fas’ta imzalanan Göç Anlaşması’nı halkı mültecilere karşı harekete geçirmek amacıyla kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Pouron, Fransa’daki Sarı Yelekliler'in başlangıçta kendiliğinden ve siyasi olmayan bir hareket olarak ortaya çıktığını ve halkın desteğini aldığını belirttikten sonra şu değerlendirmeleri yaptı:

    “Fransa’da tüm sürücüler araçlarında sarı yelek taşımak zorunda. Devletin çevreyi koruma bahanesiyle akaryakıt fiyatlarına zam yapması halkı kızdırdı. Halk hükümetin amacının çevreyi korumak değil devlet kasasına daha fazla vergi girmesi olduğunu biliyordu. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayanlar için sarı yelekleri giyip yollarda barikat kurmak oldukça kolaydı. Başlangıçta jandarma ve polis Sarı Yeleklilere karşı çıkmadı.”

    30 YILDIR UYGULANAN YENİ LİBERAL POLİTİKALARA TEPKİ

    Sarı Yelekliler’in Emmanuel Macron’un 1,5 yıllık iktidarından hoşnutsuz olan kesimlerin hareketi olarak ortaya çıktığını söyleyen Pouron, “Ama bu hareket aslında 30 yıldır uygulanan yeni liberal politikalar bir tepkidir. Halk ay sonuna kadar kendini geçindirebileceği ve insanca yaşayabileceği ücret istiyor. Ama Macron bankacılıktan gelen bir yeni liberal. Söz verdiği reformlardan hiç birini gerçekleştirmedi. Yaptığı tek reform zenginler için hisse senetlerinden alınan vergileri kaldırmak oldu. Amacı ülkeye sermeye girişini sağlamaktı ama bunu da başaramadı” dedi.

    Macron’un Sarı Yelekliler’in gösterilerinden sonra yapmaya söz verdiği 100 avro ücret artışının halkın tepkisini yatıştırmaya yetmediği ancak uygun koşullar olmasına rağmen ortak bir politika belirlemeyi başaramayan sol ve sosyalist partilerin harekete önderlik edecek yetenek ve kapasitede olmadıklarını söyledi.

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