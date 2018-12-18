ABD'de lisede ırkçı saldırı: Darbedilen Şeyma hastaneye kaldırıldı

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburg kentindeki Chartiers Valley lisesinde eğitim gören 15 yaşındaki Şeyma, okulun tuvaletinde ırkçı saldırıya uğradı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 yaşındaki Şeyma ve ailesi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2,5 yıl önce ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentine yerleşti.

Buradaki "Chartiers Valley High School" adlı lisede eğitim gören Şeyma, cuma günü okulun tuvaletinde ırkçı saldırıya uğradı. Tuvalette elektronik sigara içen gruptan bir öğrenci, Şeyma'dan dışarı çıkmasını istedi. Şeyma'nın tuvaletten ayrılmayı reddetmesinin ardından üzerine yürüyen öğrenci, "Dua et senin dilini bilmiyorum, bilseydim en ağır hakareti ederdim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından saldırgan, Şeyma'yı yere iterek yumruklamaya başladı. Bu sırada tuvalette olan öğrenciler saldırının bir kısmını görüntüledi ve sosyal medyada yayınladı.

'YAŞANANLARDAN HERKESİN HABERİ OLMALI'

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Türkiyeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyma'nın cuma günü ırkçı saldırıya uğradığını, olayın ardından bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Şeyma'nın pazar akşamı hastaneden çıkarıldığı ve saldırının planlı olduğuna inandığını belirtildi. Ayrıca yaşananlardan herkesin haberdar olmasını istediği aktarıldı.

SALDIRGAN 3 GÜN UZAKLAŞTIRMA ALDI

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından okuldaki öğrenciler ve diğer kullanıcılar, Şeyma'ya destek mesajı gönderdi. Şeyma'ya destek verenler, saldırgan öğrencinin okuldan atılması için imza kampanyası başlattı. Saldırgan öğrenci, 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldı.

Öte yandan olayın, federal savcılığa taşıyacağı öğrenildi. (DIŞ HABERLER)

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