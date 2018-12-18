Bursa'da 3,3 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bu sabah 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise dün akşam Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

DHA'nın haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09.45'te, merkez üssü Bursa'nın Yıldırım ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çanakkale'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.40'ta meydana geldi. Yerin 22,21 kilometre derinliğinde olan deprem, Ayvacık ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü yine Ayvacık ilçesi olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. (HABER MERKEZİ)