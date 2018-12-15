Gazeteci Muhammed el Wakeel'in Leonardo da Vinci'nin 'Son AkÅŸam YemeÄŸi' üzerine Nusret'i eklediÄŸi kolaj.
Nusret'i 'Son AkÅŸam YemeÄŸi' tablosuna ekleyen gazeteci tutuklandÄ±
ÃœrdÃ¼nlÃ¼ gazeteci Muhammed el Wakeel, 'Son AkÅŸam YemeÄŸi' tablosuna Nusret'i ekleyerek paylaÅŸtÄ±, 'dine hakaret' suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.
Ürdün'de Al Wakeel News adlÄ± siteyi yöneten gazeteci Muhammed el Wakeel, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Nusret fotoÄŸrafÄ± nedeniyle tutuklandÄ±.
Gazeteci, geçtiÄŸimiz günlerde tuzlama (SaltBae) hareketiyle dünya çapÄ±nda ünlenen et restoranÄ± zinciri sahibi Nusret Gökçe'yi Leonardo Da Vinci'nin "Son AkÅŸam YemeÄŸi" tablosuna ekleyip paylaÅŸtÄ±.
Kolajlanan paylaÅŸÄ±mda, Ä°sa Peygamber havarilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± tablonun benzerine eklenen Nusret, yemeÄŸe meÅŸhur tuzlama hareketini yapÄ±yor. Bu paylaÅŸÄ±m Ürdün'de "dine hakaret" sayÄ±ldÄ± ve gazeteci tutuklandÄ±.
Gazetecinin olayla ilgili olarak altÄ± ay ila üç yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ± alabileceÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 12:21