Dicle BarajÄ±â€™nda ihmaller zinciri Ã§evre felaketine yol aÃ§tÄ±

Dicle BarajÄ±'nda bir kapaÄŸÄ±n kopmasÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan TMMOB Ä°KK Sekreteri DoÄŸan Hatun, ihmaller zincirini sÄ±raladÄ±.

Lezgin AKDENÄ°Z

DiyarbakÄ±r'Ä±n EÄŸil ilçesinde bulunan Dicle BarajÄ±'nda bir kapaÄŸÄ±n kopmasÄ±ndan sonra su akÄ±ÅŸÄ±na paralel olarak Dicle Nehri’ndeki su seviyesi 6 metreye yükseldiÄŸi Dicle Vadisinde, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde bulunan Hevsel Bahçeleri’nin bir kÄ±smÄ± baÅŸta olmak üzere birçok tarÄ±m arazisi sular altÄ±nda kaldÄ±. Sular bazÄ± noktalarda insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlerin yakÄ±nÄ±na kadar ulaÅŸtÄ±. DiyarbakÄ±r’Ä±n tarihi Ongözlü Köprü çevresinde bulunan iÅŸletmeler de su altÄ±nda kaldÄ±. Yine Ongözlü Köprü, yurttaÅŸlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na kapatÄ±lÄ±rken, bazÄ± hayvanlarÄ±n akÄ±ntÄ±ya kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve toplu balÄ±k ölümlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Barajda 270 milyon metreküp suyun tahliyesinin Pazar günü tamamlanacaÄŸÄ± belirtildi.

BARAJDA MÜHENDÄ°S YOK

Barajda inceleme yapan heyetin içinde yer alan Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± (Ä°MO) DiyarbakÄ±r Åžubesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nihat Noyan, barajda mühendis olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece güvenlik görevlilerinin olduÄŸunu ve görüntü alÄ±nmamasÄ± için engel konulduÄŸunu söyledi. YaptÄ±klarÄ± incelemeyi anlatan Noyan, “GördüÄŸümüz tablo ÅŸu: Baraj kapaklarÄ±nÄ± betona tüttüren çelik konsollar var. O çelik konsollar kompre edilen duvardan kopmuÅŸ. Yani duvara montajlanan yerde her iki kolda kopmuÅŸ kapakla beraber. Koparken halatla kapÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±p kapanmasÄ±nÄ±n saÄŸlayan makaralar var, hidrolik sistemi çalÄ±ÅŸtÄ±ran. O halatlar da kopmuÅŸ. Yani normal ÅŸartlarda bunlarÄ±n olmamasÄ± lazÄ±m. En yüksek basÄ±nca bile dayanÄ±klÄ± olmasÄ± lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla bunlar kopmuÅŸ. Sorduk oradaki personeller diyor ki suyun seviyesi çok yüksekti. Biz kapaÄŸÄ± 40 santim kadar açmÄ±ÅŸtÄ±k. Tekrar açmak istedik. O arada kapak koptu” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

HASAR BÜYÜK

Tesellilerinin can kaybÄ±nÄ±n olmamasÄ± ancak ciddi anlamda maddi hasarlarÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Noyan, “Orada can kaybÄ± olmamasÄ± bizim için bir tesellidir. Dileriz ki bundan sonra olaylar olmaz. Evet, can kaybÄ± yok. Ama ciddi anlamda bir maddi hasar kaybÄ± var. DiyarbakÄ±r ekonomik olarak kendi kendine yeten illerden biridir. Hevsel Bahçeleri ciddi anlamda zarar görmüÅŸ. Bir de Fiskaya tarafÄ± tamamen sular altÄ±nda kalmÄ±ÅŸ” dedi.

KAPAKLARIN BAKIMI NEDEN YAPILMADI?

Baraj kapaÄŸÄ±nÄ±n kopmasÄ±na ihmalin neden olduÄŸunu düÅŸündüklerini belirten Noyan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Her hâlükârda burada bir ihmalin söz konusu olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Bunlardan birincisi, su seviyesinin yükselmesine neden bu kadar izin verildi? Ä°kincisi, yükselen su seviyesinden basÄ±nç arttÄ± da, bu kapaklar bu basÄ±nca niye dayanmadÄ±? Üçüncüsü, kapaklarÄ±n birleÅŸim yerleri, konsollarÄ±, halatlarÄ±, bakÄ±m onarÄ±mlarÄ± periyodik olarak neden yapÄ±lmadÄ±? Bunlar bizim için önemli sorular. DiÄŸer bir husus ise oradaki personellerin yeterli eÄŸitime tabi tutulmamalarÄ±dÄ±r. Bu sorularÄ± ardÄ± ardÄ±na sorduÄŸumuzda haliyle orada bir ihmalin olduÄŸu gözle görülür durumda. Bizim önerimiz su seviyesi kapaklarÄ±n seviyesine ulaÅŸtÄ±ktan sonra iki kapakla beraber barajÄ± genel bir onarÄ±ma tabi tutmak. Sadece o barajÄ±n deÄŸil bütün barajlarÄ±n onarÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Ve bundan sonraki aÅŸamada da belli periyotlarla bakÄ±mlarÄ±nÄ± yapÄ±lmasÄ±, gerekli kontrollerin yapÄ±lmasÄ± gerek. Bu yeterli deÄŸildir. Personellerin de belirli zaman aralÄ±klarÄ±nda eÄŸitime tabi tutulmasÄ± lazÄ±m. EÄŸitime tabi tutulmadÄ±ÄŸÄ± zaman belli bir süre sonra bilgi körelmesi oluyor. VatandaÅŸlarÄ±n da gördüÄŸü zararlar var. Bu zararlarÄ±n bir an önce tespit edilmesi ve tazminatlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lanmasÄ± gerekir.”

DÄ°ÄžER KAPAKLAR DA RÄ°SK ALTINDA

TMMOB Ä°l Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Hevsel Bahçeleri Koruma Platformu Üyesi DoÄŸan Hatun ise, meteorolojinin uyarÄ±larÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AynÄ± riskin diÄŸer kapaklar için de geçerli olduÄŸuna dikkat çeken Hatun, “Birkaç gün önce meteoroloji yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlardan kaynaklÄ± tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söylemiÅŸti. Ama biz barajda herhangi bir tedbirin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Åžu an kapaÄŸÄ±n kopmasÄ± ve suyun tahliyesinde de herhangi bir yetkili yok. Kolluk kuvvetlerinden baÅŸka hiçbir görevliyle de denk gelemedik. Ama barajÄ± görme ÅŸansÄ±mÄ±z oldu. Yetkililerin açÄ±klamalarÄ±ndan yola çÄ±karak izlenimlerimizi paylaÅŸmak gerekirse; barajda su birikintisi fazla olunca baraj kapaÄŸÄ±nÄ± açmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ve o esnada kapak konsollarÄ± halatlarÄ±yla birlikte kopuyor. Devasa bir kapak, 50 tonun üzerinde. Küçük bir kapak deÄŸil. Dolu savah kapaklarÄ± denir barajlarda bunlara. Bizim öngörümüz kapaklarÄ±n periyodik bakÄ±mlarÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± risk ÅŸu an diÄŸer iki kapak için de geçerli. Ciddi bir yaÄŸmurun yaÄŸmasÄ±yla bu iki kapak için de aynÄ± risk geçerli. Bunun için DSÄ° konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirirse biz de durumun asÄ±l boyutunu öÄŸrenmiÅŸ oluruz” ifadelerini kullandÄ±.

EKOLOJÄ°K TAHRÄ°BAT HAD SAFHADA

Ekolojik tahribatÄ±n had safhada olduÄŸunu söyleyen Hatun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Çok ÅŸükür herhangi bir can kaybÄ± olmadÄ±. Cizre, Bismil vs. kadar ulaÅŸabildiÄŸimiz yere kadar herhangi bir can kaybÄ± yoktu, ama ne yazÄ±k ki ekolojik tahribat had safhada. Özellikle UNESCO’nun da kültür mirasÄ±na dahil edilen Hevsel Bahçelerini ne boyutlara geldiÄŸini görüyorsunuz. On Gözlü Köprü’yü yasakladÄ±lar. ArkadaÅŸlarla köprüde de gördük. YaklaÅŸÄ±k 4-5 metreye kadar bir su yüksekliÄŸi vardÄ±. Dicle Nehrinin dere yataÄŸÄ±nÄ±n geniÅŸ olmasÄ±ndan kaynaklÄ± su yüksekliÄŸi, yüksekliÄŸe deÄŸil tabana yayÄ±lÄ±yor. TarÄ±m arazileri ciddi tahribat görüyor. Ve birkaç köy var daha haber alamadÄ±k. ÇarÄ±klÄ± Köyü ile Bismil arasÄ±nda 6 köy var dere yataÄŸÄ±na sÄ±fÄ±r. AFAD ile görüÅŸtüÄŸümüzde uyarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. Ama bu taÅŸkÄ±n en az 3 gün daha sürecek. Ama AFAD’Ä±n 3 gün boyunca sürekli ayakta olmasÄ± ve uyarÄ± yapmasÄ± gerekiyor. Ä°nsanlar kendi mallarÄ±nÄ± koruma derdine düÅŸmüÅŸ olabilir. Mümkün mertebe bu tür durumlardan halkÄ± uzak tutmak gerekiyor. Bu tahribatÄ±n gerçek boyutu ancak sular çekildiÄŸin de görülebilir. Åžu an sadece su taÅŸkÄ±nÄ±nÄ± görebiliyoruz ama boyutunu ortaya koyamayÄ±z. Neticede tazyikli su. BasÄ±ncÄ± çok yüksek. Toprak kaymasÄ±, alüvyon kaymasÄ± dediÄŸimiz durum söz konusu. TarÄ±m arazilerine ne boyutta zarar verdiÄŸine iliÅŸkin bir ölçüm söz konusu olamÄ±yor. Belki alansal olarak yapabilir ama ekonomik bir boyut deÄŸerlendiremiyoruz. Ancak sular çekildikten sonra bunu yapabiliriz.”

BARAJDA UZMAN YETKÄ°LÄ° YOK

Ortada riskli bir durumun olduÄŸuna dikkat çeken Hatun, “Herhangi bir yaÄŸÄ±ÅŸ olursa su seviyesi daha da yükselecek ve periyodik bakÄ±mlar yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kapalÄ± savah dediÄŸimiz iki kapak için risk teÅŸkil edecek. Yetkililer bu konuda biraz daha temkinli davranabilir. Barajda herhangi bir uzman yetkili görmedik. Bu barajlarÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ± açan insanlarÄ±n teknik anlamda ne kadar eÄŸitim aldÄ±klarÄ±n bilmiyoruz. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi konusunda ÅŸu an gözlemlediÄŸimiz herhangi bir güvenlik tedbiri yok” dedi.

MUSUL BARAJI'NI DA ETKÄ°LER

AynÄ± tehlikenin Musul BarajÄ± için de geçerli olduÄŸunu dile getiren Hatun, “AsÄ±l önemli olan herhangi bir canlÄ±nÄ±n can kaybÄ±na uÄŸramamasÄ± için AFAD’Ä±n 24 saat boyunca Dicle Nehrinin uzandÄ±ÄŸÄ± yere, hatta sÄ±nÄ±rÄ±n ötesine Musul’a kadar korumasÄ± lazÄ±m. Neticede Musul’da da bir baraj var buradan beslenen. KomÅŸu ülkeye de tedbirlerin alÄ±nmasÄ± yönünde çaÄŸrÄ±da bulunulmasÄ± gerekiyor. Orada da insanlar yaÅŸÄ±yor. OnlarÄ±n da tedbir almasÄ± gerekiyor. UluslararasÄ± bir kriz masasÄ± oluÅŸturulabilir. Musul BarajÄ±nÄ±n mevcut durumu nedir? Bu taÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rabilir mi? Bilemiyoruz, herhangi bir bilgimiz yok. Devlet yetkilileri bu konuda Musul’daki yetkilerle görüÅŸmeli. Musul’a kadar nehir yataÄŸÄ± üzerinde köyler var. Bunlar için tedbirler alÄ±nmalÄ±” diye konuÅŸtu.

‘BARAJ HER ZAMAN TEHDÄ°TTÄ°R’

Barajlara ihtiyaç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Hatun, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Baraj her zaman tehdittir. Her ne kadar ülkenin enerji ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ± söyleseler de bazÄ± yerlerde sulama barajlarÄ± oluÅŸmasÄ±na raÄŸmen elektrik ihtiyaçlarÄ± sadece barajlardan kaynaklÄ± deÄŸildir. BaÅŸka türlü yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±, alternatif enerji kaynaklarÄ± vardÄ±r. Bunlar deÄŸerlendirilebilir. Bu tür durumlarda zaten barajÄ±n yapÄ±lmasÄ± hatadÄ±r. Bu konularda yÄ±llardÄ±r barajlarÄ±n gereksiz olduÄŸunu belirtiyoruz. Bu üç gün boyunca, ‘Su akar yolunu bulur’ dediÄŸimizde su kendisiyle birlikte kendine ait olmayan her ÅŸeyi alÄ±p götürür. DoÄŸanÄ±n böyle bir gerçekliÄŸi vardÄ±r.” (DiyarbakÄ±r/MA)

Dicle BarajÄ± kapaklarÄ±ndan biri koptu, su seviyesi yÃ¼kseliyor

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