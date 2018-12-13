Dicle BarajÄ± kapaklarÄ±ndan biri koptu, su seviyesi yÃ¼kseliyor

Kral KÄ±zÄ± BarajÄ± kapaklarÄ±ndan birinin kopmasÄ± sonucu su seviyesi yÃ¼kseliyor. Hevsel bahÃ§eleri ve kÃ¶prÃ¼ yanÄ±ndaki kafeler su altÄ±nda kaldÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n EÄŸil ilçesinde bulunan Dicle BarajÄ±'nda aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açÄ±lan kapaklardan birinin akÅŸam saatlerinde kopmasÄ± sonucu su seviyesinin yükselmesi devam ediyor.

Su seviyesinin kent merkezindeki Ongözlü Köprü civarÄ±nda 2 metre yükseldi. Tarihi köprü çevresindeki kafelere ait bazÄ± yapÄ±lar ile Hevsel bahçelerinin nehir yataÄŸÄ±na yakÄ±n bölümleri su altÄ±nda kaldÄ±.

Evrensel’e konuÅŸan Ä°dris MehmetoÄŸlu, “Gece yarÄ±sÄ± su yükseldi. Kafeteryamda bulunan kamelyalarÄ±n hepsini su götürdü. Ä°tfaiyeyi aradÄ±m. ‘Köylere can kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± için gidiyoruz’ dediler. Sonra gelip baktÄ±lar ama iÅŸyerimde bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±. 500-600 bin maddi zararÄ±m oldu. Ne yapacaÄŸÄ±m bilmiyorum” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

Dicle BarajÄ±'nda son günlerde meydana gelen aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacÄ±yla 3 dolu savak kapaÄŸÄ±nÄ±n dün tedbir amaçlÄ± açÄ±lmasÄ±, suyun aÅŸÄ±rÄ± tazyikinden dolayÄ± bir süre sonra kapaklardan birinin koparak akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak Dicle Nehri yataÄŸÄ±nda su seviyesi yükseldi.

Tedbir amacÄ±yla 2 kapaÄŸÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na raÄŸmen jandarma, emniyet, belediye ve AFAD ekiplerince dün geceden bu yana nehir yataÄŸÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerinde alÄ±nan tedbirler sürüyor.

KRÄ°Z MASASI OLUÅžTURULDU

Valilikçe oluÅŸturulan kriz masasÄ±nda geliÅŸmeler deÄŸerlendirildi, olasÄ± risklere karÅŸÄ± tedbirler üst düzeyde alÄ±ndÄ±. Nehir yataÄŸÄ±na yakÄ±n yerleÅŸim yerlerinde önlem alÄ±nÄ±rken, risk taÅŸÄ±yan binalardaki vatandaÅŸlar tahliye edildi. Ekipler olasÄ± risklere karÅŸÄ± vatandaÅŸlara sabaha kadar anonslarla uyarÄ±da bulundu.

FotoÄŸraf: AA

DSÄ° Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kasap, beraberinde uzman ekiplerle DiyarbakÄ±r'a gelerek Valilikçe oluÅŸturulan kriz masasÄ±nda geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

Kasap, gün aÄŸardÄ±ÄŸÄ±nda beraberinde DSÄ° 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel ve uzman ekiplerle EÄŸil ilçesindeki baraj sahasÄ±nda son durumla ilgili incelemelerde bulundu.

AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bölgede yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n artmasÄ±nÄ±n su seviyesinin yükselmesine neden olduÄŸuna iÅŸaret eden Kasap, bu barajlarda olaÄŸan yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda dün Dicle BarajÄ±'nda da 3 radyal kapaÄŸÄ±n sÄ±ra sÄ±ra açÄ±larak su seviyesini azaltÄ±lmasÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kasap, birinci ve ikinci kapaÄŸÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üçüncü kapaÄŸÄ±n açÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda suyun ÅŸiddetinden dolayÄ± kapaÄŸÄ±n koparak düÅŸtüÄŸünü ifade ederek, "Su seviyesinde ÅŸu ana kadar 270 milyon metreküp gibi bir suyun boÅŸaltÄ±lmasÄ± gündemde. Dün geceden itibaren yaklaÅŸÄ±k 48 milyon metreküpü deÅŸarj oldu. Kalan miktarÄ± da pazar gününe kadar bitecek." diye konuÅŸtu.

Vali Hasan Basri GüzeloÄŸlu tarafÄ±ndan ilk andan itibaren ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n amirlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla kriz masasÄ± oluÅŸturulduÄŸunu aktaran Kasap, bu doÄŸrultuda risk olabilecek köylerde gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, risk taÅŸÄ±yan hanelerin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. (DiyarbakÄ±r/AA)

FotoÄŸraf: Hasan NamlÄ±/AA

FotoÄŸraf: Hasan NamlÄ±/AA

FotoÄŸraf: Hasan NamlÄ±/AA

FotoÄŸraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 12:36

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