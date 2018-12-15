HesaplaÅŸmalar eÅŸliÄŸinde sevgiyi keÅŸfetmek

Hilal Tok, yÃ¶netmenliÄŸini Ã–zen Yulaâ€™nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Derya Alabora ve Deniz Ã‡akÄ±râ€™Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Beyaz' oyununu yazdÄ±.

Hilal TOK

Ä°stanbul

Bir baÅŸlangÄ±ç ama aynÄ± zamanda bir devam hikayesi: Beyaz. Derya Alabora ve Deniz ÇakÄ±r’Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ±, FransÄ±z Yazar Emmanuelle Marie’nin oyununu aslÄ±na sadÄ±k kalarak perdeye aktaran Yönetmen Özen Yula’nÄ±n Ezop Sahne’de seyirciyle buluÅŸturduÄŸu bir oyun.

Ölmek üzere olan anneleri için yan yana gelmek durumunda kalan iki kÄ±z kardeÅŸin birbirleriyle hesaplaÅŸmalarÄ±, haykÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±, öfkeleri ve varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± uzun zamandÄ±r unuttuklarÄ± sevgiyi keÅŸfetmeleri hikayesini merkezine alan “Beyaz”, bu haykÄ±rÄ±ÅŸlar ardÄ±nda seyirciye sürekli olarak ‘ölüm’ü düÅŸündürtüyor.

Ölüm, hasta anneyi oynayan Suna Selen’in yatakta acÄ± içinde kÄ±vranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ama aynÄ± zamanda bir sakin teslimiyet içinde bekleyiÅŸinin perdeye bir ‘yansÄ±masÄ±’ olarak gösteriliyor. Ä°ki ayrÄ± beyaz kapÄ±dan mutfaÄŸa girerek seyirciye yüzünü gösteren iki kÄ±z kardeÅŸ karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor.

KAÇABÄ°LÄ°R MÄ° Ä°NSAN ARAFTAN?

Beyaz kapÄ±lar açÄ±lÄ±yor, beyaz kapÄ±lar kapanÄ±yor... Sahneler boyunca iki kÄ±z kardeÅŸin her karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± birbiri arasÄ±ndaki öfkeyi sevgiye bÄ±rakÄ±yor. Beyaz kapÄ±lardan biri ölüm döÅŸeÄŸindeki hasta annenin olduÄŸu odaya açÄ±lÄ±yor, yani ölüme.

DiÄŸer bir kapÄ± ise sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± mutfakta nefes almak için kaçtÄ±klarÄ± bahçeye, yani yaÅŸama... Ama sanki iki kÄ±z kardeÅŸin ömrü bu iki kapÄ± arasÄ±ndaki mutfaÄŸa sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸçasÄ±na dolanÄ±p duruyor içeride. Ä°ki kapÄ±dan da vazgeçemiyorlar. Birbirlerini sürekli bulduklarÄ± yer ise bu beyazlar içindeki mutfak. Sanki bu mutfak ‘araf’ onlar için, bir hesaplaÅŸma alanÄ±, bir keÅŸfin yeri...

Peki, ne keÅŸfedecekler birbirlerinde? Sevgiyi mi, kaçamadÄ±klarÄ± geçmiÅŸi mi, piÅŸmanlÄ±klarÄ± mÄ±, sorumluluklarÄ± mÄ±, kÄ±z kardeÅŸliklerini mi? Kim bilir belki de hepsini... Ve bu beyazlar içinde arÄ±nÄ±yorlar tüm kötülüklerinden, piÅŸmanlÄ±klarÄ±ndan, öfkelerinden sanki.

HESAPLAÅžMALAR, AYNILIKLAR...

KÄ±z kardeÅŸlerden büyük olan hiç evlenmemiÅŸ, oyunculuk yaparak geçimini saÄŸlayan yalnÄ±z bir kadÄ±n. Kimi zaman ÅŸaÅŸkÄ±n, mutsuz ama yine de neÅŸeyi içinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Derya Alabora hayat veriyor bu karaktere ve bunu oldukça iyi yapÄ±yor. Kimi zaman güldürüyor, kimi zaman hüzünlendiriyor, duygudan duyguya sürüklüyor seyirciyi.

Deniz ÇakÄ±r’Ä±n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± küçük kÄ±z kardeÅŸ ise mutlu olmadÄ±ÄŸÄ± bir evlilik içerisinde, daha önce kaçmak, gitmek için uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸ ama kendi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutsuzluklarÄ± çocuÄŸunun da yaÅŸamamasÄ± için geri dönmek zorunda kalmÄ±ÅŸ, bunun da büyük bir piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor için için. MutsuzluÄŸu yüzüne yansÄ±yor ve gözyaÅŸlarÄ±nÄ± göremeseniz bile içinde hÄ±çkÄ±ra hÄ±çkÄ±ra aÄŸlayan kadÄ±nÄ± fark ediyorsunuz. BabasÄ±na duyduÄŸu öfke ve ümitsizlik de yer yer dile geliyor. Tüm bu mutsuzluk içerisinde kafasÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmak ve ‘araf’taki duygularÄ±ndan uzaklaÅŸmak için ev iÅŸleriyle uÄŸraÅŸÄ±yor sürekli. Ama hayatÄ±nÄ±n bundan ibaret olmasÄ±ndan o kadar mutsuz ki... Mutluluk kokusuna eriÅŸebilmek için bahçeye çÄ±kÄ±p çamaÅŸÄ±r serdiÄŸini ve çiçekli düÅŸünceleri ancak bu ÅŸekilde hissettiÄŸini paylaÅŸÄ±yor seyirciyle. Öyle içten ve özlemle anlatÄ±yor ki o mutluluk veren çiçek kokusunu, burnumuza geliyor o koku ve bizi de alÄ±yor beyazlar içine.

Bir yandan içindeki sevgiyi bastÄ±ran bir öfke duyuyor ablasÄ±na, çünkü ablasÄ± ‘özgür, rahat, ailesinin ‘gurur’ duyacaÄŸÄ± bir kadÄ±n. “Peki, ya ben öyle miyim?” diye sorguluyor kendini. Ölüm ve yaÅŸam arasÄ±nda sorgulayÄ±p duruyor; piÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ±, öfkesini, yaÅŸayamadÄ±klarÄ±nÄ±...

ORTAKLIKLARIMIZI KEÅžFEDELÄ°M

KardeÅŸlerin ortak noktasÄ± mutsuz olmalarÄ±... Hayat tercihlerinden piÅŸmanlÄ±k duyan ve bunlardan kaçamayan iki kadÄ±nÄ±n hesaplaÅŸmalarÄ±nda ikisinin de birbirlerinin hayatÄ± hakkÄ±nda çok bilgiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ± ve ikisi de bir diÄŸerinin kendisinden daha mutlu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü görüyoruz. Bu düÅŸüncenin etrafÄ±nda hesaplaÅŸÄ±rken birbirlerinin ortaklÄ±klarÄ±nÄ± fark edip, çözümü bir arada olmakta ve birbirlerini yalnÄ±z bÄ±rakmamakta buluyorlar.

Belki de asÄ±l mühim noktasÄ± burasÄ± oyunun. Birbirimizle konuÅŸmalÄ±, yaÅŸantÄ±larÄ±mÄ±zÄ± önümüze koyarken birbirimizin kurdu olmak yerine bir birlikteliÄŸi saÄŸlamalÄ±yÄ±z. O zaman piÅŸmanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bir kenara koyup; sorunlarÄ±mÄ±zÄ±n da arzularÄ±mÄ±zÄ±n da ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfedebiliriz, ne dersiniz?

“Ölüm var ve ‘ÅŸimdi’ bir daha olmayacak” dedirten bir oyun olan “Beyaz”Ä±n temposu oldukça duraÄŸan olsa da hÄ±zlÄ±ca geçiyor zaman. Duygusal yoÄŸunluÄŸu, dramÄ± ön planda. Ancak oyuncularÄ±n performanslarÄ± takdire ÅŸayan; dekor, sahne tasarÄ±mÄ±, sesler ve müzikler de oldukça baÅŸarÄ±lÄ±. HoÅŸça vakit geçirilesi, diyaloglarÄ±yla ve akÄ±ÅŸÄ±yla bir hesaplaÅŸma yaratan “Beyaz” seyircisini bekliyor.

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