FotoÄŸraf: Eylem NazlÄ±er/EVRENSEL
'Ã‡Ã¼rÃ¼k' raporu alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in doktora saldÄ±rmÄ±ÅŸ
Urfa'da Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde gÃ¶revli doktor bir hasta tarafÄ±ndan darbedildi.
Urfa'da Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde görevli Dahiliye UzmanÄ± Dr. Ebru KÄ±lÄ±ç GüneÅŸ, mesai sonrasÄ±nda aracÄ±na binerken yanÄ±na gelen bir hastanÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Darbedilen GüneÅŸ, aynÄ± hastanede müÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Polis, olayÄ±n ardÄ±ndan kaçan ÅŸüphelinin bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Öte yandan SaÄŸlÄ±k-Sen Urfa Åžube BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Yabir, GüneÅŸ'e yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.
Yabir, “MeslektaÅŸÄ±mÄ±z Dr. Ebru KÄ±lÄ±ç GüneÅŸ'e, hasta tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nar, yeterince baskÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±kçÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸiddetin son bulmasÄ±nÄ± dileriz. SaÄŸlÄ±k-Sen ailesi olarak yaÅŸanan üzücü hadisenin takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinmesini isteriz” ifadesini kullandÄ±.
DOKTORA 'ÇÜRÜK' RAPORU ALAMADIÄžI Ä°ÇÄ°N SALDIRMIÅž
Doktor Ebru KÄ±lÄ±ç'a saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirlenen A.S., yakalandÄ±. A.S.'nin Ä°zmir'de askerlik görevini yaptÄ±ÄŸÄ±, memleketi Urfa'ya izinli geldiÄŸi ve çürük raporu alamadÄ±ÄŸÄ± için doktora saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KÄ±lÄ±ç'Ä±n emniyetteki iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü bildirildi. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan doktorun ise yapÄ±lan tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸi kaydedildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 13:03