CHP'li SalÄ±cÄ±: Ä°mamoÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼â€™yÃ¼ AKPâ€™den aldÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± yerel seÃ§ime ve Ä°YÄ° Parti ittifakÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP ve Ä°YÄ° parti arasÄ±ndaki ittifak görüÅŸmelerini yürüten isimlerden biri olan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayÄ±p, sonra geri çektikleri baÅŸkanlarÄ±n nasÄ±l bir duygu içinde olduÄŸunu ifade ederek ‘fedakarlÄ±k’ beklentisine iÅŸaret etti. SalÄ±cÄ±, ‘Ä°stanbul adayÄ± Ä°mamoÄŸlu’mu?’ sorusuna da “SayÄ±n Ekrem Ä°mamoÄŸlu Beylikdüzü’de baÅŸarÄ±lÄ± bir ilçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± süreci geçirdi, yüzde 51 ile Beylikdüzü’de seçimi kazandÄ± “ dedi.

OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ±, CNN Türk’te ittifak görüÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

SalÄ±cÄ± Ä°YÄ° Parti ile yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmada içine sinmeyen yerler olduÄŸunu zaman zaman masadan kalktÄ±klarÄ±nÄ± fakat saÄŸ duyulu davrandÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. SorunlarÄ± diyalog yöntemleri ile çözdüklerini belirten OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ±, BalÄ±kesir, Denizli gibi illerde CHP adayÄ±nÄ±n geri çekilmesini ÅŸöyle deÄŸerlendirdi: “Ben örgütün içinden gelen bir siyasetçiyim. BalÄ±kesir’de de Denizli’de de CHP’ye gönül vermiÅŸ arkadaÅŸlarÄ±n nasÄ±l bir duygu içinde olduÄŸunu anlÄ±yorum ve hak veriyorum. Bir süreç yürütüyorsunuz ama her istediÄŸinizi alma ÅŸansÄ±nÄ±z da yok. Sonuçta daha büyük bir amaç için bir fedakarlÄ±k noktasÄ±ndayÄ±z hepimiz”. SalÄ±cÄ±, 3 büyük ÅŸehir adayÄ±nÄ± PM toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±klarÄ± tartÄ±ÅŸmalar sonucunda açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

CHP liderinin dün evinde ziyaret ettiÄŸi Ekrem Ä°mamoÄŸlu’nun adaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yapan OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± “SayÄ±n Ekrem Ä°mamoÄŸlu Beylikdüzü’de baÅŸarÄ±lÄ± bir ilçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± süreci geçirdi. Sonra yüzde 51 ile Beylikdüzü’de seçimi kazandÄ±. Beylikdüzü AKP’den aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ilçedir. SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±n aday gösterme gibi bir niyeti varsa bunu zaten parti meclisine getirecektir. Bizim parti meclisimiz hakkaniyetlidir” cevabÄ±nÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul iÃ§in adÄ± geÃ§en Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

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