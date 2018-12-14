CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret davasÄ±nda Tugay Bekâ€™e beraat

HÃ¼kÃ¼mete dÃ¶nÃ¼k eleÅŸtiriler iÃ§eren sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle yargÄ±lanan Avukat Tugay Bek beraat etti.

Volkan PEKAL

Adana

Ä°çerisinde yolsuzluklar ve hükümetin politikalarÄ± ile ilgili eleÅŸtiriler bulunan karikatür ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçesi ile Adana 15’inci Asliye Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanan Avukat Tugay Bek beraat etti. Kararda sosyal medya üzerinden yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ‘Bir kimsenin ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edebilecek nitelikte olmadÄ±ÄŸÄ± için suçun yasal unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na’ karar verildi.

‘KÜFÜR Ä°ÇERMEDÄ°KÇE Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜDÜR’

Bek’in paylaÅŸÄ±mlarÄ± arasÄ±nda 2015’te AKP’nin Osmaniye mitinginde daha sonra hakkÄ±nda açÄ±lan davalarla ilgili müvekkili de olan Ä°brahim AlÄ±cÄ±’nÄ±n beraat etmesi ile ilgili paylaÅŸÄ±mÄ± da bulunuyor. Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu’nun fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n üzerinde DavutoÄŸlu’nun kendi sözlerinden yola çÄ±kÄ±larak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ görselde yazan “Nerede bir zalim varsa onun yanÄ±nda yer alacaÄŸÄ±z. DoÄŸrucu Davut” ÅŸeklindeki paylaÅŸÄ±m, karikatür olarak çizilen Sedat Peker’in konuÅŸma balonunda “Oluk oluk kanÄ±nÄ±zÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z akan kanÄ±nÄ±zda duÅŸ alacaÄŸÄ±z” karikatür olarak çizilen ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸma balonunda “Ey aydÄ±n müsveddeleri bakÄ±n bakÄ±n da aydÄ±n nasÄ±l olurmuÅŸ görün!” yazÄ±lÄ± görseli gibi paylaÅŸÄ±mlara beraat verildi. Bek, DavutoÄŸlu’nun sözlerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için açÄ±lan baÅŸka bir davada daha önce de beraat etmiÅŸti. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± üstünden insanlar hakkÄ±nda çok sayÄ±da dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tugay Bek’in AvukatÄ± Sevil AracÄ±, “Ä°nsanlar artÄ±k sosyal medyadan düÅŸüncelerini ifade ederken ‘Acaba suç mu iÅŸliyorum?’ kaygÄ±sÄ±na kapÄ±lÄ±yor. O yüzden bu davalar ifade ve düÅŸünce özgürlüÄŸünün de önünde engel oluÅŸturuyor. BunlarÄ±n hepsi küfür ve hakaret içermediÄŸi sürece düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda kabul edilmelidir. Mahkemenin kararÄ±nÄ± bu açÄ±dan doÄŸru buluyoruz” dedi.

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