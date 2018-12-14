'YaÄŸma politikalarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele edecek katÄ±lÄ±mcÄ± yerel yÃ¶netim'

Ä°zmirâ€™de meslek odalarÄ± ve sendikalar yaÄŸma politikalarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele edecek katÄ±lÄ±mcÄ± bir yerel yÃ¶netim istediklerini dile getirdi.

YaklaÅŸan yerel seçimler öncesi DÄ°SK Ege Bölge TemsilciliÄŸi, KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu, TMMOB Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu, Ä°zmir Barosu, Ä°zmir Tabip OdasÄ±, Mali MüÅŸavirler ve Serbest Muhasebeciler OdasÄ±, DiÅŸ Hekimleri OdasÄ± ve EczacÄ±lar OdasÄ± nasÄ±l bir yerel yönetim istediklerini açÄ±kladÄ±.

Ä°zmir Barosunda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda metni okuyan Baro Genel Sekreteri Perihan Kayadelen bu süreçte ‘Kim belediye baÅŸkanÄ± olsun?’ sorusundan daha çok, ‘NasÄ±l bir belediye baÅŸkanÄ± istiyoruz?’, hatta ‘NasÄ±l bir kent yönetimi istiyoruz?’ sorularÄ±na yanÄ±t aramanÄ±n daha doÄŸru olduÄŸunu belirtti.

AKP'nin ranta dayalÄ± ekonomik politikalarÄ±nÄ±n sadece kriz yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu süre zarfÄ±nda doÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±nda geri dönülmez zararlara yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kayadelen “BaÅŸta Ä°stanbul olmak üzere kentleri yaÅŸanmaz hâle getiren AKP iktidarÄ±, gözünü yeni rant alanlarÄ±na çevirirken Ä°zmir ve çevresini ilk hedef olarak belirlemiÅŸtir. Bizler meslek odalarÄ± ve emek örgütleri olarak kentlerin, doÄŸal yaÅŸam ve tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n, ormanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kent dokusunun ve kent kültürünün de gelecek kuÅŸaklara aktarÄ±lacak biçimde korunmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu biliyor ve bunu her ortamda dile getiriyoruz. Bu konuda demokrasi ve hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Bu mücadele sürecinde Ä°zmir’deki mevcut yerel yöneticilerden yeterince destek alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Kayadelen ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Yerel yöneticilerin Ä°zmir’i yaÅŸanmaz hale getirerek, yok edecek bu tür politikalara itiraz etmemesi gerçekten çok düÅŸündürücü ve hatta kaygÄ± vericidir. AyrÄ±ca bu politik kararlara karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi kentleÅŸme politikalarÄ±nda demokratik yöntemlerden uzak, bilimden ve hukuktan yana olmayan proje ve planlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da üzülerek eklemek zorundayÄ±z. Mevcut siyasal atmosfer koÅŸullarÄ±nda sadece ‘adayÄ±n kimliÄŸi’ üzerinden seçim kazanmak olanaksÄ±z hale gelmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla, bu seçim sürecini, sadece adayÄ±n ‘ÅŸahsiyeti’ üzerinden deÄŸil, aksine, katÄ±lÄ±mcÄ±, kamucu ve demokratik, halkçÄ± ve sosyal belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n savunulmasÄ± ve uygulanmasÄ± üzerinden, bu anlayÄ±ÅŸ ve uygulamayÄ± en iyi yerine getirebilecek adaylarÄ±n seçilebilmesini esas alarak yürütmek gerektiÄŸine inanÄ±yoruz.”

EMEK VE DEMOKRASÄ° GÜÇLERÄ°NÄ°N TALEPLERÄ°

â– Åžeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± gereÄŸi, belediyenin yaptÄ±ÄŸÄ± ve yapacaÄŸÄ± faaliyetleri, ilgili meslek odalarÄ±nÄ±n görüÅŸ, öneri ve denetimine açÄ±k hale getirecek belediye baÅŸkan adaylarÄ± belirlenmelidir.

â– Sosyal demokrat bir kent yönetimi, kentin her kesiminin mümkün olduÄŸunca karar mekanizmalarÄ±na katÄ±lmasÄ±yla mümkündür, bu nedenle kent adÄ±na verilecek kararlarda kentlinin görüÅŸ ve önerileri mümkün olan en geniÅŸ biçimde alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Kente iliÅŸkin yapÄ±lacak her türlü alt ve üst yapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda, öncelikle uzman meslek odalarÄ±ndan görüÅŸ alÄ±nmalÄ±, büyük projelerde halkÄ±n ve demokratik kitle örgütlerinin görüÅŸüne baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r.

â– Sermaye kesimi yerine kentin önemli bir kesimini oluÅŸturan yoksullara, emekçilere, dezavantajlÄ± kesimlere yönelik politikalar gözetilmelidir.

â– Su kaynaklarÄ±nÄ±n, havanÄ±n kirlenmesine yol açacak, halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz yönde etkileyecek, kentin doÄŸal hayatÄ±nÄ± yok edecek projelere izin verilmemelidir.

â– Merkezi yönetimin aldÄ±ÄŸÄ± ve kamu zararÄ± net olan kararlara karÅŸÄ± kentteki demokratik kitle örgütleriyle iÅŸbirliÄŸi yapÄ±larak hukuksal ve demokratik olarak en net tavÄ±r gösterilmeli, yaÄŸma politikalarÄ±yla mücadele edilmelidir.

â– Belediye emekçilerinin kadrolu, güvenceli istihdamÄ±nÄ± esas almalÄ±, liyâkattan taviz verilmemeli, sendikalarÄ± tahakküm altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸmadan eÅŸit iliÅŸki kurabilmelidir. SendikalarÄ±n ve demokratik kitle örgütlerinin Ä°zmir’de yerel demokrasinin geliÅŸiminin bir parçasÄ± olduÄŸu bilinmelidir.

â– SeçildiÄŸinde, bulunduÄŸu makamÄ± kendi siyasi çÄ±karlarÄ± için kullanmayacak, belediyeyi ÅŸirket gibi görmeyecek, yargÄ± kararlarÄ±na uyacak donanÄ±mlÄ± kiÅŸiler aday gösterilmelidir. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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