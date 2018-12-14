DHMÄ°, havalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki kÃ¶tÃ¼ koÅŸullarÄ± kabul etti

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Funda Ocak, Ä°stanbul HavalimanÄ±nda ÅŸantiye koÅŸullarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu kabul etti.

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel Müdürü Funda Ocak, Ä°stanbul HavalimanÄ± yapÄ±mÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±ndan açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 29 Ekim 2018 tarihine kadar 55 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi. Ocak, ÅŸantiye koÅŸullarÄ±nÄ±n kötü olduÄŸunu kabul etti.

Cumhuriyet’ten Mahmut LÄ±calÄ±’nÄ±n haberine göre; TBMM KÄ°T Komisyonu’nun önceki günkü toplantÄ±sÄ±nda DHMÄ° Genel MüdürlüÄŸü’nün 2015-2016 hesaplarÄ± ele alÄ±ndÄ±. DHMÄ° Genel Müdürü Funda Ocak, milletvekillerinin Ä°stanbul HavalimanÄ±’na yönelik sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken önemli açÄ±klamalarda bulundu. Milletvekillerinin Ä°stanbul HavalimanÄ±’ndaki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na yönelik sorularÄ± üzerine DHMÄ° Genel Müdürü Ocak, ÅŸantiye koÅŸullarÄ±nÄ±n kötü olduÄŸu yönündeki eleÅŸtirilerin haklÄ± olduÄŸunu kabul etti.

‘TAHTAKURULARI KABUL EDÄ°LECEK ÅžEYLER DEÄžÄ°L’

DHMÄ°’nin havalimanÄ±nÄ± yapan ÅŸirketler grubuna bu kapsamda baÅŸvurduÄŸuna iÅŸaret eden Ocak, “Üçüncü havalimanÄ±nÄ±n ÅŸantiye koÅŸullarÄ±, evet, son derece haklÄ±sÄ±nÄ±z. Bu ÅŸantiye koÅŸullarÄ±nda biz de Ä°GA nezdinde giriÅŸimde bulunduk. TahtakurularÄ± bu dönemde kabul edilebilecek ÅŸeyler deÄŸil. Bu ÅŸantiye koÅŸullarÄ±nÄ±n ilaçlanmasÄ±nÄ±n, servis imkânlarÄ±nÄ±n, yemek koÅŸullarÄ±nÄ±n düzenlenmesi konusunda bizim de defalarca uyarÄ±mÄ±z var” diye konuÅŸtu.

Ocak, iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± aramaya baÅŸlamasÄ±yla ÅŸantiyede ciddi düzenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ocak, havalimanÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ± için resmi yer tesliminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2015 yÄ±lÄ±ndan 29 Ekim tarihine kadar ÅŸantiyede 220 bin kiÅŸinin istihdam edildiÄŸini kaydetti. Ocak, havalimanÄ± yapÄ±mÄ±nda çalÄ±ÅŸan 220 bin kiÅŸiden 30 iÅŸçinin iÅŸ kazasÄ±yla, 25 iÅŸçinin ise doÄŸal koÅŸullarda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

CÄ°MER: Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda 5 yÄ±lda 52 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 12:02

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