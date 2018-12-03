CÄ°MER: Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda 5 yÄ±lda 52 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

CHP'li Ali Åžeker'in sorusunu yanÄ±tlayan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi, Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda 5 yÄ±lda 52 iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP Milletvekili Ali Åžeker'in, Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda kaç iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine iliÅŸkin sorusunu yanÄ±tlayan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER), "2013-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda toplam 52 ölümlü iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Åžeker'in baÅŸvurusuna verilen yanÄ±tta Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±na toplam 22 teftiÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu teftiÅŸler sonucunda 74 yüklenici firmaya toplam 2 milyon 733 bin 379 TL idari para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ±n önerildiÄŸi belirtildi.

CÄ°MER'in yanÄ±tÄ±nÄ± deÄŸerlendiren CHP'li Åžeker, "3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana insanÄ±mÄ±zÄ±, doÄŸamÄ±zÄ±, kentimizi ve geleceÄŸimizi katleden bir eser olarak tarihe geçiyor. Ä°ktidar, temsil ettiÄŸi ve halkÄ±mÄ±zÄ± vahÅŸi pençelerine teslim ettiÄŸi neoliberalizmin ruhuna uygun olarak 3. HavalimanÄ±'nÄ±n büyüklüÄŸü ile övünüyor. 3. HavalimanÄ±'nÄ± öne çÄ±karmak için her mecrayÄ± kullanan, kütlesel büyüklükle övünen iktidarÄ±n iÅŸçilerin hayatÄ±nÄ± dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yayÄ±n yasaklarÄ±yla iÅŸçilerin haklÄ± taleplerini halkÄ±n gözünden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± CÄ°MER verileri de kanÄ±tlÄ±yor. Görülüyor ki bugüne kadar en az 52 iÅŸçimiz 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yüzlerce iÅŸçimiz de yaralanarak sakat kaldÄ±. Ä°ktidarÄ± defalarca uyardÄ±k. ‘Burada köle düzeni var. Ä°ÅŸçiler iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸinden yoksun bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmaya zorlanÄ±yor' dedik. Ancak emeÄŸi ve insanÄ± hiçe sayan bu düzen, hem iÅŸçilerin hem de bizlerin tüm uyarÄ±larÄ±mÄ±za gözlerini kapatÄ±p kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kamayÄ± yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ± tercih etti" dedi.

‘TUTUKLU Ä°ÅžÇÄ°LER TOPLUMA VERÄ°LEN GÖZDAÄžIDIR’

ÇalÄ±ÅŸma ve barÄ±nma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için eylem yapan iÅŸçilerin eylülden beri tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlatan Åžeker, önceki gün maaÅŸlarÄ±nÄ± isteyen iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ± verilmeden ÅŸantiyeden atÄ±lmasÄ±na da dikkat çekti. Åžeker “52 iÅŸçinin katilleri yandaÅŸ müteahhitler ellerini kollarÄ±nÄ± sallayÄ±p millete küfür etmeye ve açÄ±lÄ±ÅŸlara katÄ±lmaya devam ederken yÄ±llardÄ±r her tür hak gasbÄ± ile kölelik düzeninde çalÄ±ÅŸmaya zorlanan, ekmeÄŸinin peÅŸinde koÅŸan, emekçi kardeÅŸlerinin ölümüne tanÄ±k olan ve bu ölümleri, iÅŸ kazalarÄ±nÄ± durdurun, ‘bari bundan sonra tedbir alÄ±n’ diye feryat edenler cezaevlerinde tutuluyor. Bu tüm topluma verilen bir gözdaÄŸÄ±dÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

ITUC Kongresinde tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 12:33

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