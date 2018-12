ABD sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§en mÃ¼lteci Ã§ocuk gÃ¶zaltÄ±nda susuzluktan Ã¶ldÃ¼

ABD-Meksika sınırını geçen hafta babası ile geçen ve gözaltına alınan 7 yaşındaki Guatemalalı bir kız çocuğu gözaltında susuzluktan öldü.

ABD-Meksika sınırını geçen hafta babası ile beraber geçen 7 yaşındaki Guatemalalı bir kız çocuğu, ABD sınır devriyesi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldü. Federal Göçmenlik yetkilileri olayı dün doğruladı.

Washington Post gazetesi, kız çocuğunun ABD’nin New Mexico kentinde Lordsburg yakınlarındaki sınır devriyesi tarafından tutuklandığını ve sekiz saat sonra aşırı susuzluk nedeniyle girdiği şok sonrası öldüğünü bildirdi.

Guatemalılı mülteci çocuk, 163 kişilik bir grupla seyahat ediyordu. Grubun sınır yetkililerine teslim olmak için yaklaştığı ve ardından gözaltına alındıkları öğrenildi.

Mülteci çocuk nöbet geçirerek Teksas’ın el Paso bölgesinde bir hastaneye götürüldü. Çocuğun gözaltına hangi koşullarda tutulduğu ise henüz bilinmiyor.

Gümrük ve Sınır Koruması, Washington Post’a yaptığı açıklamada, kızın birkaç gün boyunca su tüketmediği ve yemek yemediğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yaptığı açıklamada kızın ateşinin yüksek olduğu ve helikopterle hastaneye götürüldüğü, hastanede ise kalbinin durduğunu söyledi. Açıklamaya göre, yeniden canlandırılan kız çocuğu iyileştirilemedi ve hayatını kaybetti.

DHS (İç Güvenlik Bakanlığı), “Tıbbi ekibin çocuğu tedavi etme çabalarına rağmen, bu trajedinin yaşanmasının önüne geçemedik” dedi. “Bir kez daha, ebeveynleri kendilerine veya çocuklarına yasadışı yollardan girme riskiyle karşı karşıya kalmamaları için yalvarıyoruz”

İç Güvenlik yetkilileri Gümrük ve Sınır Koruma’nın da soruşturma başlattığını söyledi.

ABD Demokrat Parti Senatörü Kamala Harris paylaştığı twiter mesajında, “Bu 7 yaşındaki kızın, CBP’nin (Gümrük ve Sınır Koruma) velayetinde aşırı susuzluk ve tükenme sebepli ölümünden önce olanların tam ve eksiksiz bir hesabına ihtiyacımız var.”

This is tragic. We need a full and thorough account of what happened before this 7-year-old girl died of dehydration and exhaustion in CBP custody. https://t.co/VaNgnP7XfK