ABD sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§en mÃ¼lteci Ã§ocuk gÃ¶zaltÄ±nda susuzluktan Ã¶ldÃ¼

ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§en hafta babasÄ± ile geÃ§en ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 yaÅŸÄ±ndaki GuatemalalÄ± bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu gÃ¶zaltÄ±nda susuzluktan Ã¶ldÃ¼.

GuatemalalÄ± 7 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu, ABD’li sÄ±nÄ±r devriyeleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak götürüldüÄŸü merkezde aÅŸÄ±rÄ± susuzluk nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geçen hafta babasÄ± ile beraber geçen 7 yaÅŸÄ±ndaki GuatemalalÄ± bir kÄ±z çocuÄŸu, ABD sÄ±nÄ±r devriyesi tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra öldü. Federal Göçmenlik yetkilileri olayÄ± dün doÄŸruladÄ±.

Washington Post gazetesi, kÄ±z çocuÄŸunun ABD’nin New Mexico kentinde Lordsburg yakÄ±nlarÄ±ndaki sÄ±nÄ±r devriyesi tarafÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sekiz saat sonra aÅŸÄ±rÄ± susuzluk nedeniyle girdiÄŸi ÅŸok sonrasÄ± öldüÄŸünü bildirdi.

GuatemalÄ±lÄ± mülteci çocuk, 163 kiÅŸilik bir grupla seyahat ediyordu. Grubun sÄ±nÄ±r yetkililerine teslim olmak için yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Mülteci çocuk nöbet geçirerek Teksas’Ä±n el Paso bölgesinde bir hastaneye götürüldü. ÇocuÄŸun gözaltÄ±na hangi koÅŸullarda tutulduÄŸu ise henüz bilinmiyor.

Gümrük ve SÄ±nÄ±r KorumasÄ±, Washington Post’a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kÄ±zÄ±n birkaç gün boyunca su tüketmediÄŸi ve yemek yemediÄŸini söyledi.

ABD Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kÄ±zÄ±n ateÅŸinin yüksek olduÄŸu ve helikopterle hastaneye götürüldüÄŸü, hastanede ise kalbinin durduÄŸunu söyledi. AçÄ±klamaya göre, yeniden canlandÄ±rÄ±lan kÄ±z çocuÄŸu iyileÅŸtirilemedi ve hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DHS (Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±), “TÄ±bbi ekibin çocuÄŸu tedavi etme çabalarÄ±na raÄŸmen, bu trajedinin yaÅŸanmasÄ±nÄ±n önüne geçemedik” dedi. “Bir kez daha, ebeveynleri kendilerine veya çocuklarÄ±na yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan girme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmamalarÄ± için yalvarÄ±yoruz”

Ä°ç Güvenlik yetkilileri Gümrük ve SÄ±nÄ±r Koruma’nÄ±n da soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

7-year-old migrant girl taken into Border Patrol custody dies of dehydration, exhaustion https://t.co/Vb599XHO5I — The Washington Post (@washingtonpost) 14 AralÄ±k 2018

‘HESAP VERÄ°LMESÄ° GEREKÄ°YOR’

ABD Demokrat Parti Senatörü Kamala Harris paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± twiter mesajÄ±nda, “Bu 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n, CBP’nin (Gümrük ve SÄ±nÄ±r Koruma) velayetinde aÅŸÄ±rÄ± susuzluk ve tükenme sebepli ölümünden önce olanlarÄ±n tam ve eksiksiz bir hesabÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var.”

This is tragic. We need a full and thorough account of what happened before this 7-year-old girl died of dehydration and exhaustion in CBP custody. https://t.co/VaNgnP7XfK — Kamala Harris (@KamalaHarris) 14 AralÄ±k 2018

ABD’de göçmenler, insan haklarÄ± avukatlarÄ± ve aktivistler, sÄ±nÄ±r devriye hücrelerinin koÅŸullarÄ± ile ilgili sorunlarÄ± uzun zamandÄ±r gündeme getiriyorlardÄ±. Tucson’da, bu hücreler hakkÄ±ndaki bir davadaki iddialar, hücrelerin pis, aÅŸÄ±rÄ± derecede soÄŸuk ve battaniye gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduÄŸunu iÅŸaret ediyordu.

ACLU (Amerikan Sivil Haklar BirliÄŸi) SÄ±nÄ±r HaklarÄ± Merkezi’nin yöneticisi Cynthia Pompa, geçtiÄŸimiz yÄ±l göçmen ölümlerinin sÄ±nÄ±r geçiÅŸlerinin azalmasÄ±yla birlikte arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Pompa, “Bu trajedi, çocuklar da dahil olmak üzere insanlar, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda tutulduÄŸunda mümkün olan en kötü sonucu temsil ediyor. Hesap verebilirlik eksikliÄŸi ve zulüm kültürü, göçmen ölümlerine yol açan politikalarÄ± artÄ±rdÄ±” dedi. (DIÅž HABERLER)

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