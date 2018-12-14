ABD Senatosu KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinden Prens Selman'Ä± sorumlu tuttu

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± sorumlu tutan ortak karar tasarÄ±sÄ±, ABD Senatosunda kabul edildi.

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkanÄ± Bob Corker tarafÄ±ndan sunulan ve gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± sorumlu tutan ortak karar tasarÄ±sÄ±, ABD Senatosunda kabul edildi.

TasarÄ±da, Senatonun KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin Veliaht Prens Selman tarafÄ±ndan emredildiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, Riyad yönetimine de "KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sormasÄ±" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan insan haklarÄ± savunucularÄ± Rawaf ve Samar Bedevi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±da, Riyad'Ä±n Çin ve Rusya'dan silah alÄ±mÄ±nÄ±n ABD ile iliÅŸkilerini zora soktuÄŸu da belirtildi.

TasarÄ±da ayrÄ±ca, ABD'nin Yemen'deki insani krizin devam etmesinde rolü olan Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun askeri eylemlerine verdiÄŸi desteÄŸin de derhal kesilmesi talep edildi.

Bu tasarÄ±yla ABD Senatosu, Muhammed bin Selman'Ä± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden resmi olarak sorumlu tutmuÅŸ oldu.

YEMEN TASARISI DA GEÇTÄ°

Öte yandan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n savaÅŸ yetkilerini kÄ±sÄ±tlayan ve ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyona verdiÄŸi desteÄŸin durdurulmasÄ±nÄ± öngören yasa tasarÄ±sÄ± da Genel Kurulda oylanmÄ±ÅŸ ve 41'e karÅŸÄ± 56 oyla kabul edilmiÅŸti.

Her iki tasarÄ±nÄ±n da ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n önüne gitmeden önce Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde dün yapÄ±lan ve 203'e karÅŸÄ± 206 oyla kabul edilen "tarÄ±m yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n" içine Meclis BaÅŸkanÄ± Paul Ryan tarafÄ±ndan son anda Yemen'le ilgili bir madde eklenmiÅŸti.

Söz konusu maddeyle 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaÅŸ baÄŸlamÄ±nda herhangi bir tasarÄ±nÄ±n getirilmesinin de önü kesilmiÅŸti. (Washington/AA)

Ä°sveÃ§'teki Yemen konulu istiÅŸare toplantÄ±larÄ±nda â€˜anlaÅŸmaâ€™ saÄŸlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 00:30

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