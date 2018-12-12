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FotoÄŸraf: DHA
Antep'te petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼
12 AralÄ±k 2018 21:32
NurdaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¶kÃ§edere Mahallesi'nden geÃ§en BOTAÅž'a ait ham petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etmesiyle sÄ±zÄ±ntÄ± meydana geldi.
Antep'in NurdaÄŸÄ± ilçesinden geçen petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti, hatta sÄ±zÄ±ntÄ± meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kÄ±rsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAÅž'a ait ham petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸtü.
Boru hattÄ±nÄ±n zarar görmesiyle sÄ±zan ham petrol, mahalledeki bazÄ± evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±.
SÄ±zÄ±ntÄ± dolayÄ±sÄ±yla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaÅŸtÄ±.
Bölgede itfaiye, AFAD ve BOTAÅž ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.
NurdaÄŸÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet YÄ±ldÄ±z da olay yerine gelerek bilgi aldÄ±. (Antep/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 21:40
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