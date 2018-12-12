Antep'te petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼

FotoÄŸraf: DHA

Antep'te petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼

    • 12 AralÄ±k 2018 21:32

    NurdaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¶kÃ§edere Mahallesi'nden geÃ§en BOTAÅž'a ait ham petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etmesiyle sÄ±zÄ±ntÄ± meydana geldi.

    Antep'in NurdaÄŸÄ± ilçesinden geçen petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etti,  hatta sÄ±zÄ±ntÄ± meydana geldi. 

    Edinilen bilgiye göre, kÄ±rsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAÅž'a ait ham petrol boru hattÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸtü. 

    Boru hattÄ±nÄ±n zarar görmesiyle sÄ±zan ham petrol, mahalledeki bazÄ± evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. 

    SÄ±zÄ±ntÄ± dolayÄ±sÄ±yla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaÅŸtÄ±. 

    Bölgede itfaiye, AFAD ve  BOTAÅž ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. 

    NurdaÄŸÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet YÄ±ldÄ±z da olay yerine gelerek bilgi aldÄ±. (Antep/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 21:40
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Antep