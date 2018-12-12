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FotoÄŸraf: DHA
Ã‡apa makinesine bacaÄŸÄ±nÄ± kaptÄ±ran Ã§iftÃ§i Ã¶ldÃ¼
12 AralÄ±k 2018 17:09
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde, traktÃ¶rÃ¼n arkasÄ±na takÄ±lÄ± olan Ã§apa makinesine bacaÄŸÄ±nÄ± kaptÄ±ran Ã§iftÃ§i 65 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa SÃ¶nmez hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°zmir’in IlÄ±ca Mahallesi'nde, çiftçi Mustafa Sönmez, tarlasÄ±nÄ± sürmek için traktörün arkasÄ±na çapa makinesini baÄŸladÄ±. ÇalÄ±ÅŸan çapa makinesini kontrol etmek isterken bacaÄŸÄ±nÄ± kaptÄ±rÄ±p aÄŸÄ±r yaralanan Sönmez, kanlar içerisinde kaldÄ±. YakÄ±nlarÄ±, yaralanan Sönmez'i, kendi imkanlarÄ±yla hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Ä°lk müdahalenin ardÄ±ndan, Ä°zmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Sönmez, doktorlarÄ±n çabalarÄ±na raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'nda otopsi yapÄ±lan Sönmez'in cenazesi, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan teslim alÄ±nÄ±p, topraÄŸa verildi. (Ä°zmir/DHA)
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