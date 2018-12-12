Cezaevlerinde hak ihlalleri ciddi boyuta ulaÅŸtÄ±

DiyarbakÄ±r Barosu, TÄ°HV, Ä°HD, TTB ve Hak Ä°nisiyatifinden aÃ§Ä±klama: Ã–lÃ¼mler, sÃ¼rgÃ¼nler, iÅŸkence ve kÃ¶tÃ¼ muamele, ailelerle gÃ¶rÃ¼ÅŸ engelleriâ€¦

DiyarbakÄ±r Barosu, TÄ°HV, Ä°HD, TTB, Hak Ä°nisiyatifi, insan haklarÄ± haftasÄ±na iliÅŸkin cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerine yönelik basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Ofis semtinde bulunan Sanat SokaÄŸÄ±’nda yapÄ±lan ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Baro Cezaevi Komisyonu EÅŸ BaÅŸkanÄ± Gizem Miran cezaevlerinde yaÅŸanan hak ihlallerinin ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Cezaevlerinin hak ihlallerinin en yoÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yer olduÄŸunu belirten Miran, cezaevlerinin her türlü insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ve onur kÄ±rÄ±cÄ± muamelenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yer haline geldiÄŸini söyledi. YaptÄ±klarÄ± raporlarÄ± kamuoyu ile paylaÅŸmalarÄ±na raÄŸmen hapishanelerinin gerçeÄŸinin deÄŸiÅŸmediÄŸini ifade eden Miran, “Türkiye Hapishanelerinde, halen yoÄŸun olarak ölümler, sevk ve sürgünler, iÅŸkence ve kötü muamele, tecrit ve izolasyon, ailelerle görüÅŸ engelleri, haberleÅŸme haklarÄ±nÄ±n engellenmesi, disiplin soruÅŸturmalarÄ± gibi çok sayÄ±da hak ihlali yaÅŸanmaktadÄ±r” dedi.

HAK Ä°HLALLERÄ°NÄ°N ÇÖZÜMÜNE ÖNERÄ°LER

Miran, cezaevlerinin yaÅŸanan hak ihlallerinin çözüme dair ÅŸu önerilerde bulundu: “Ceza infaz memurlarÄ± ve hapishane idarelerinin olumsuz ve hatta suç teÅŸkil eden tutumlarÄ±nÄ±n önüne geçmek için etkili bir denetim mekanizmasÄ± oluÅŸturulmalÄ±; sorumlular hakkÄ±nda idari ve adli soruÅŸturma yürütülerek cezasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n önüne geçilmelidir. Ana dilde savunma hakkÄ±nÄ±n etkin ÅŸekilde kullandÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Çocuk cezaevlerinin derhal kapatÄ±larak, çocuÄŸu topluma kazandÄ±rÄ±cÄ± alternatif modellerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve hayata geçirilmesi gerekmektedir . Mahpus olan anneleri ile birlikte cezaevinde kalmak zorunda olan çocuklarÄ±n ihtiyaçlarÄ± ve psikolojik durumlarÄ± gözetilerek gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ± ve çocuÄŸun dÄ±ÅŸ ortam baÄŸÄ±nÄ±n (kreÅŸ vb. sosyal ortamlar) engelsiz ve koÅŸulsuz sosyal devlet ilkesi gereÄŸi saÄŸlanmasÄ± gerekmektedir. Hapishanelerin denetiminin ve ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±n önemli bir unsuru olan barolarÄ±n ve sivil toplum örgütlerinin hapishaneleri etkin bir ÅŸekilde ziyaretlerinin saÄŸlanmasÄ± için gerekli yasal düzenlemelerin yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Hapishane koÅŸullarÄ±nda tedavi imkanÄ± olmayan hasta mahpuslar derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Tecrit koÅŸullarÄ±na son verilmeli ve hapishane koÅŸullarÄ± düzeltilmelidir.” (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

www.evrensel.net