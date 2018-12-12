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BarÄ±ÅŸ bildirisini imzalayan Nuray Mert'e hapis cezasÄ±
BarÄ±ÅŸ bildirisi'ne imza attÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan Gazeteci ve Akademisyen Nuray Mert'e 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.
BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z" adlÄ± bildirisine imza attÄ±klarÄ± gerekçesiyle "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±ndan yargÄ±lanan Akademisyen ve Gazeteci Nuray Mert, 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme, Nuray Mert hakkÄ±ndaki hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.
Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, sanÄ±k Nuray Mert katÄ±lmazken; avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Esas hakkÄ±ndaki savunmasÄ± sorulan sanÄ±k Nuray Mert'in avukatÄ± Serdar Laçin, "Müvekkilimizin kendi beyanÄ±na göre bildiriyi imzalama amacÄ± AK Parti döneminde baÅŸlatÄ±lan çözüm sürecine dönme amacÄ±dÄ±r. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, Nuray Mert'i önce 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Suçun basÄ±n yayÄ±n yoluyla iÅŸlenmesini dikkate alÄ±narak cezayÄ± 1 yÄ±l 6 ay hapse çÄ±karan heyet, iyi hal indirimi yaparak sanÄ±k Nuray Mert'i netice olarak 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Heyet, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±. Mert hakkÄ±nda 5 yÄ±l denetim süresi uygulanacak. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 16:54