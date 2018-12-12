AKP itiraz etse de ABD Suriyeâ€™nin kuzeyinde gÃ¶zlem noktalarÄ± kurdu

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™nin itirazÄ±na raÄŸmen Suriyeâ€™nin kuzeyine gÃ¶zlem noktalarÄ± kurulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye’nin kuzeyine gözlem noktalarÄ± kurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Rob Manning, “ABD Savunma BakanÄ± James Mattis yönetiminde ABD, kuzeydoÄŸu Suriye sÄ±nÄ±r bölgesinde, NATO müttefiki Türkiye’nin güvenlik kaygÄ±larÄ±nÄ± ele almak için gözlem noktalarÄ± kurdu” dedi. Manning, “Türk güvenlik endiÅŸelerini ciddiye alÄ±yoruz ve Türkiye ile KuzeydoÄŸu Suriye’ye istikrar getirme çabalarÄ±mÄ±zÄ± koordine etmeye kararlÄ±yÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Mattis kasÄ±m ayÄ±nda ABD ordusunun gözlem mevkilerini kurma sürecinde olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

TÜRKÄ°YE MEMNUN DEÄžÄ°L

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Gözlem noktalarÄ±nÄ±n amacÄ±, taciz ateÅŸi açÄ±lmasÄ±ndan vazgeçirmek. Onlar ‘muharebe konuÅŸlanmasÄ±’ deÄŸiller. ‘Gözlem’ noktalarÄ±. Kimseyi kimseye ateÅŸ açmaktan alÄ±koymayÄ± amaçlÄ±yor deÄŸiller. Bir alanda gözlem yapabiliyorsak, o alanda yüksek ihtimalle daha az ateÅŸ açÄ±lacaÄŸÄ± fikriyle, orada ne olup bittiÄŸini anlamayÄ± amaçlÄ±yorlar” demiÅŸti.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ise “Bu tür uygulamalarÄ±n bölgedeki karmaÅŸÄ±k durumu çok daha karmaÅŸÄ±k hale getireceÄŸini düÅŸünüyorum” ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.

Geçen cuma, Jeffrey ve Akar Suriye hakkÄ±nda bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

Akar, Türkiye’nin ABD’nin YPG’ye desteÄŸini kesmesini istediklerini tekrarlamÄ±ÅŸtÄ±.

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12 BÄ°N 500 ASKER EÄžÄ°TÄ°YOR

Pentagon daha önceki bir raporda Kürt gücü YPG öncülüÄŸündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi gücü” ve “patlayÄ±cÄ± uzmanÄ±” eÄŸitmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve terörle mücadele güçlerini tekrar ÅŸekillendirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarÄ±nda “asker” eÄŸittiÄŸi ve bunun 11 binden fazla kÄ±smÄ±nÄ±n “SDG kuvvetlerinden” oluÅŸtuÄŸu belirtilmiÅŸti.

Pentagon eÄŸitilen gücün konvansiyonel bir sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, “iç istikrar ve güvenlik gücü” olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

MCGURK: SURÄ°YE’DE KALACAÄžIZ

Öte yandan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n “IÅžÄ°D’le Mücadele Özel Temsilcisi” Brett McGurk, ABD’nin, Suriye’de IÅžÄ°D’den elde edilen kazanÄ±mlarÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamak için “iç güvenlik güçleri” kurulana kadar Suriye’de kalmaya devam edeceÄŸini belirtti.

McGurk, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, “Tüm bu kazanÄ±mlarÄ±n sürdürebilir olmasÄ±na emin olacaÄŸÄ±mÄ±z bir kampanya noktasÄ±ndayÄ±z. Askeri hedef, IÅžÄ°D’in kalÄ±cÄ± yenilgisidir ve yÄ±llar içinde bir ÅŸey öÄŸrendiysek, onlarÄ± fiziki olarak yenip öylece çekip gidemezsiniz. KazanÄ±mlarÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamak adÄ±na iç güvenlik güçleri kurulmasÄ±ndan emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z” dedi.

McGurk, bölgede küçük bir alanda varlÄ±k gösteren IÅžÄ°D’in yok edilmesinin “Neden bu kadar uzadÄ±ÄŸÄ±” sorusuna, militanlarÄ±n canlÄ± bomba yeleÄŸi giydiÄŸini ve birçok yere el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirdiÄŸini bu sebeple savaÅŸmanÄ±n oldukça zor olduÄŸunu ve zaman aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak yanÄ±t verdi.

TRUMP: 30 GÜN Ä°ÇÄ°NDE HÄ°ÇBÄ°RÄ° KALMAYACAK

ABD Lideri Trump ise, Beyaz Saray’da, Irak ile Suriye’deki azÄ±nlÄ±klarÄ±n korunmasÄ± ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanÄ±n imza töreninde konuÅŸarak, IÅžÄ°D’le mücadelede sona gelindiÄŸini “30 gün içinde tüm IÅžÄ°D’lilerin yok edileceÄŸini” ileri sürdü.

Trump, açÄ±klamasÄ±nda, “IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± çok büyük bir iÅŸ yaptÄ±k. DünyanÄ±n o bölgesinde sayÄ±larÄ± çok az kaldÄ± ve önümüzdeki 30 gün içinde hiçbiri kalmayacak” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 16:20

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