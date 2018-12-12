KÄ±zÄ±layâ€™a kayyÄ±m atandÄ±; olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurula gidilecek

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±'nÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurula gÃ¶tÃ¼rmek Ã¼zere kayyÄ±m atadÄ±.

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, bugün verdiÄŸi kararla Türk KÄ±zÄ±layÄ±'nÄ± olaÄŸanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MüÅŸaviri Mekan SarÄ±kaya, KÄ±zÄ±lay Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Ahmet HizanlÄ±oÄŸlu ve KÄ±zÄ±lay Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°lhami YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kayyÄ±m atadÄ±. Mahkeme, olaÄŸanüstü genel kurulun yapÄ±lÄ±p sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± için de tedbir kararÄ± verilmesine hükmetti. Mahkeme kararÄ±nda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345'inci maddesi uyarÄ±nca tebliÄŸ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açÄ±k tutulduÄŸu belirtildi.

SÜREÇ NASIL GELÄ°ÅžTÄ°

Türk KÄ±zÄ±layÄ±'nda bir süre önce 700'ün üzerindeki ÅŸube sayÄ±sÄ± kapatma kararÄ±yla 200'e düÅŸtü. Åžube kapatmalarÄ±n usulsüz olduÄŸu iddiasÄ±yla ÅŸube baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan olaÄŸanüstü genel kurul talep süreci baÅŸlatÄ±ldÄ±. Genel merkezin yeterli sayÄ±ya ulaÅŸan ihtarnameleri dikkate almadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle, konu yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±. BilirkiÅŸi raporuyla da olaÄŸanüstü genel kurul toplantÄ±sÄ± için gerekli çoÄŸunluÄŸun tespit edilmesi üzerine Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafÄ±ndan olaÄŸanüstü genel kurul yapÄ±lmasÄ± göreviyle Türk KÄ±zÄ±layÄ±'na kayyÄ±m atandÄ±.

Kuruma atanan kayyÄ±mlardan Ahmet HizanlÄ±oÄŸlu ve Ä°lhami YÄ±ldÄ±rÄ±m aynÄ± zamanda genel merkez denetleme kurulu üyesi olarak görev yapÄ±yor. DiÄŸer kayyÄ±m ise Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MüÅŸaviri Mekan SarÄ±kaya.

KARAPINAR: TÜRK ADALETÄ°NE GÜVENÄ°YORUZ

GeliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Türk KÄ±zÄ±layÄ± Ankara KavaklÄ±dere Åžubesi BaÅŸkanÄ± Gültekin ÇaÄŸrÄ± KarapÄ±nar, “KapatÄ±lan ÅŸubeler aktif olarak çalÄ±ÅŸan ve Türk KÄ±zÄ±layÄ±'na da ciddi manada topladÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸlarla dinamik bir güç katan ÅŸubelerdi. YanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸube kapatmalarÄ± kararÄ±nda, tepkimizi hukuki olarak ortaya koyduk. Türk adaletine güveniyoruz. Türk KÄ±zÄ±layÄ±'nÄ± hak ettiÄŸi seviyeye taÅŸÄ±manÄ±n milli bir görev olduÄŸu inancÄ±ndayÄ±z” dedi. (DHA)

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