Ukrayna, Donbassâ€™a topyekÃ¼n saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda

Ukrayna, tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ±na yakÄ±n alanlara yoÄŸun askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yapÄ±yor.

Okay DEPREM

Donetsk

Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleri’nin (VSU) son günlerde Donbass’Ä±n güneyinde, Ukrayna’dan tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) sÄ±nÄ±rlarÄ±na yakÄ±n alanlarda yoÄŸun bir askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yapÄ±yor. VSU’nun topyekün bir saldÄ±rÄ± için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ileri sürülüyor.

DNR BAÅžKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA

Konuya iliÅŸkin önceki gün DNR Devlet BaÅŸkanÄ± Denis Vladimiroviç PuÅŸilin acil bir brifing verdi. Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±ndaki brifingde PuÅŸilin, Cumhuriyet’in Ukrayna ile Azak Denizi üzerindeki sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bölgede, Ukrayna Ordusu’nun çok sayÄ±da asker ve olaÄŸanüstü miktarda aÄŸÄ±r silah eÅŸliÄŸinde çok ciddi bir yÄ±ÄŸÄ±nak yapmakta olduÄŸunu tespit ettiklerini kaydetti.

Denis Vladimiroviç, DNR istihbaratÄ±nÄ±n edindiÄŸi bilgilere dayanarak sÄ±nÄ±r boyunca konuÅŸlu Ukrayna birliklerinin özellikle Azak Denizi kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Novoazovsk (Yeni Azov) kenti ve civarÄ±ndaki bölge ile güneyden kuzeye doÄŸru uzanan sÄ±nÄ±rÄ±n doÄŸusunda yer alan Telmanovskiy yöresini ele geçirmeye yönelik geniÅŸ kapsamlÄ± bir saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± aktardÄ±.

KARADAN Ä°ÅžGAL HAZIRLIÄžI YAPILIYOR

DahasÄ± Kiev’e baÄŸlÄ± güçlerin Cumhuriyet’in Azak Denizi üzerinde Ukrayna ile Rusya Federasyonu’nun sÄ±nÄ±rlarÄ±n arasÄ±nda yer alan Konkovo ve Kholodnoye ilçelerini de iÅŸgal etmek suretiyle DNR ile Rusya’nÄ±n kara baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kesmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ± Denis PuÅŸilin’in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiler arasÄ±nda yer aldÄ±.

DNR Devlet BaÅŸkanÄ± Denis PuÅŸilin, VSU’nun, halen Ukrayna’nÄ±n kontrolü altÄ±nda olan ve ateÅŸkes hattÄ±na çok yakÄ±n bir konumda bulunan Mariupol kenti etrafÄ±nda ÅŸimdiden on iki bin aktif askerin yanÄ± sÄ±ra, elliden fazla tank ve kayda deÄŸer sayÄ±da da top ve füze bataryasÄ± konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, bunlar arasÄ±nda “Smerç” gibi tahrip gücü çok yüksek çoklu roket fÄ±rlatma sistemlerinin de olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

SEÇÄ°M ERTELETME ÇABASI MI?

Öte yandan DNR BaÅŸkanÄ±, Azak havzasÄ±nÄ±n en büyük ÅŸehri konumundaki Mariupol’un Ä°lyiç adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ünlü demir ve çelik fabrikalarÄ±na Kiev Rejimi’nin “terörist saldÄ±rÄ±”da bulunma ihtimalini göz önünde bulundurduklarÄ±nÄ±, büyük oranda amonyak rezervi içeren tesise yapÄ±lacak sabotaj olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

YakÄ±n zamanda sÄ±kÄ±yönetim ve askeri seferberlik ilan eden Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro ParaÅŸenko’nun yakÄ±n zamanda yapÄ±lmasÄ± planlanan seçimleri erteletmeyi ve koltuÄŸunu en azÄ±ndan bir süre daha korumayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

Ukrayna, Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na takviye asker gÃ¶nderdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 13:44

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