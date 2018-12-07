Ukrayna, Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na takviye asker gÃ¶nderdi

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Rusya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki UkraynalÄ± birliklerin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, “SaldÄ±rganÄ±n eylemlerine verilecek uygun yanÄ±tÄ±n önemli bir unsuru, ÅŸahsÄ±m tarafÄ±mdan onaylanan devletin savunma güçlerinin kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin stratejik plana uygun olarak birliklerin artÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bu süreç kapsamÄ±nda Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleri birlikleri, savunma imkan ve kabiliyetlerimizin artÄ±rÄ±lmasÄ± için sÄ±nÄ±r hattÄ±mÄ±zdaki tehlikeli bölgelere konuÅŸlandÄ±rÄ±lÄ±yor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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