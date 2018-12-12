Ã–ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan servis aracÄ± ile otomobil kaza yaptÄ±: 23 yaralÄ±

AÄŸrÄ±'nÄ±n EleÅŸkirt ilÃ§esinde Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan servisle bir otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 23 kiÅŸi yaralandÄ±.

AÄŸrÄ±'nÄ±n EleÅŸkirt ilçesinde öÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan servis minibüsü ile otomobilin çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere göre 23 kiÅŸi yaralandÄ±.

ÖÄŸretmenleri EleÅŸkirt merkezden Toprakkale köyüne götüren Özkan Tekin idaresindeki servis minibüsü ile Mollasüleyman köyünden ilçeye giden bir otomobil köy yolunda çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada ilk belirlemelere göre, çoÄŸunluÄŸu öÄŸretmenlerden oluÅŸan 23 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olay yerine sevk edilen çok sayÄ±da ambulans ve vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla yaralÄ±lar EleÅŸkirt Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada ilk müdahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lardan 3'ü AÄŸrÄ± Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, yolun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kaygan olduÄŸu öne sürüldü. (AA)

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