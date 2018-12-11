FotoÄŸraf: DHA
Urfa'da Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi, 13 kiÅŸi yaralandÄ±
Urfa Siverek'te Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu aracÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve 12 Ã¶ÄŸretmen yaralandÄ±.
Urfa'nÄ±n Siverek ilçesinde öÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan servis minibüsü kontrolden çÄ±karak devrildi. Kazada, sürücü ve 12 öÄŸretmen yaralandÄ±.
Siverek'e 45 kilometre uzaklÄ±kta bulunan AzÄ±klÄ± Mahallesi'nde meydana gelen kazada AzÄ±klÄ± Ä°lkokulu ve Ortaokulunda görevli öÄŸretmenleri ilçe merkezine taÅŸÄ±yan Mehmet Åžan Aymelek yönetimindeki 63 S 6075 plakalÄ± servis minibüsü kontrolden çÄ±ktÄ±. Araç, takla atarak ters döndü.
Kazada, minibüsün sürücüsü ile öÄŸretmenler Hülya Ä°biÅŸ, Reyhan Gökay, Elife AtÄ±ÅŸ, AyÅŸe Nur Battal, Ömer SaÄŸlam, Kübra Hallaç, HanÄ±m ErdoÄŸan, Medine Al, Hülya Buluç, Elif DoÄŸan, Murat Barbin ve Amine YayÅŸi yaralandÄ±. KazayÄ± görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±larÄ± Siverek Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapÄ±lan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (DHA)