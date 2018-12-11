Stephen Curry, ABDâ€™nin Ayâ€™a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na inanmÄ±yor

NBA yÄ±ldÄ±zÄ± Stephen Curry, ABD'nin Ay'a gerÃ§ekte Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki komplo teorilerinin doÄŸru olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

NASA, ABD’li astronotlarÄ±n gerçekten Ay’a çÄ±kÄ±p çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± konusunda ÅŸüpheleri olduÄŸunu söyleyen NBA yÄ±ldÄ±zÄ± Stephen Curry’i Houston’daki merkezine davet etti. AçÄ±klamada Curry’i ikna etmek için Ay’dan getirildiÄŸi belirtilen kayalarÄ±n kanÄ±t olarak gösterileceÄŸi ifade edildi.

NBA oyuncularÄ± Vince Carter, Kent Bazemore ve Atlanta Hawks Dijital Ä°çerik Koordinatörü Annie Finberg’ün sunduÄŸu “Winging it” adlÄ± podcast programÄ±na konuk olan Curry, “Gerçekten Ay’a çÄ±ktÄ±k mÄ±?” diye sordu ve sunucularÄ±n da “HayÄ±r” yanÄ±tÄ±nÄ± vermesi sonrasÄ± kendisinin de bu görüÅŸte olduÄŸunu ifade etti.

TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda televizyonda yayÄ±nlanan görüntülerin Stanley Kubrick tarafÄ±ndan yönetildiÄŸine dair komplo teorisi de dile getirildi.

NASA Sözcüsü Allard Beutel konuya dair verdiÄŸi yanÄ±tta “Bay Curry’i Houston Rockets’la bir sonraki maçlarÄ±nda Johnson Uzay Merkezi'ne bekliyoruz. Orada yüzlerce kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ay taÅŸlarÄ± bulunuyor. Ziyareti sÄ±rasÄ±nda 50 yÄ±l önce yaptÄ±klarÄ±mÄ±za ilk elden tanÄ±k olabilir” dedi.

NASA, 1969-1972 arasÄ±nda 6 kez Ay’a astronot çÄ±kardÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, bu yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada NASA’nÄ±n yeniden Ay’a insanlÄ± görev planlamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 12:51

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