Kyrie Irving, â€˜DÃ¼nya dÃ¼zdÃ¼râ€™ aÃ§Ä±klamasÄ± nedeniyle Ã¶zÃ¼r diledi

Åžubat 2017'de DÃ¼nya'nÄ±n dÃ¼z olduÄŸunu iddia edenler arasÄ±na katÄ±lan NBA yÄ±ldÄ±zÄ± Kyrie Irving, aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle fen Ã¶ÄŸretmenlerinden Ã¶zÃ¼r diledi.

NBA yÄ±ldÄ±zÄ± Kyrie Irving 2017 yÄ±lÄ±nda “Dünya’nÄ±n düz olduÄŸuna” dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama sebebiyle özür diledi. Özellikle fen öÄŸretmenlerinden özür dileyen Irving, o dönem bu sözlerin yaratacaÄŸÄ± etkinin farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ESPN’in haberine göre Boston Celtics’in oyun kurucusuna, Boston’daki Forbes 30 YaÅŸ AltÄ± Zirvesi’nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konferansta bu konuya iliÅŸkin sorular soruldu.

‘ASLINDA GAYET ZEKÄ°YÄ°M’

“Buna inansanÄ±z bile, çÄ±kÄ±p böyle ÅŸeyler söylememelisiniz. Bunlar özel sohbetlerde kalmalÄ± çünkü hakkÄ±nÄ±zdaki algÄ±yÄ± belirliyor. Ben aslÄ±nda gayet zeki bir insanÄ±m” diyen Irving o dönem bu açÄ±klamanÄ±n yaratacaÄŸÄ± etkinin farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak fen öÄŸretmenlerinden özür diledi: “Hepsi bana gelip ‘Tüm müfredatÄ± baÅŸtan öÄŸretmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ±’ söyledi. Çok özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim.”

NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

O dönem Cleveland Cavaliers’ta forma giyen Kyrie Irving, bu açÄ±klamayÄ± Richard Jefferson ile Channing Frye’Ä±n podcast kanalÄ± ‘Road Trippin’de yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Irving program sÄ±rasÄ±nda “Bu bir komplo teorisi bile deÄŸil. Dünya düz, Dünya düz… Yüzümüze bakarak bize yalan söylüyorlar. Size söylüyorum, bize yalan söylüyorlar” demiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

â€˜DÃ¼nya dÃ¼zdÃ¼râ€™ diyenler arasÄ±na Shaq de katÄ±ldÄ±

AK GenÃ§lik yÃ¶neticisine gÃ¶re DÃ¼nya 'dÃ¼zâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 09:10

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