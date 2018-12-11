Bolu Belediyesinin GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±nda otel inÅŸaatÄ± Ä±srarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Bolu Belediyesi, GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±'na yapÄ±lmak istenen ve daha Ã¶nce ihalesi iptal edilen bungalov ve otel inÅŸaatÄ±na baÅŸladÄ±.

Bolu Belediyesi, daha önce ihalesi iptal edilen Bolu'daki Gölcük Tabiat ParkÄ±'nda bungalov ve otel inÅŸaatÄ±na baÅŸladÄ±. CHP’li Umut Oran, “Bu kadar yapÄ±nÄ±n aÄŸaç kesilmeden inÅŸa edilmesi mümkün mü?” diye sordu.

CHP’li Umut Oran, Bolu'daki Gölcük Tabiat ParkÄ±'nda inÅŸaata dair Ä±srarÄ±n devam etmesini gündeme taÅŸÄ±dÄ±. Parkta daÄŸ köÅŸkü, 25 bungalov ve göl gazinosu yapÄ±lmasÄ± için geçtiÄŸimiz yÄ±l 19 AralÄ±k'ta yapÄ±lan ihale, yaÅŸam savunucularÄ±nÄ±n tepkisi üzerine ihale iptal edilmiÅŸti. Üzerinden bir yÄ±l geçmeden bu kez Bolu Belediyesi bungalov ve butik otel yapÄ±mÄ±na bizzat kendisi baÅŸladÄ±. Park, Bolu Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na 2040 yÄ±lÄ±na kadar devredilmiÅŸ durumda. Ä°nÅŸaata baÅŸlanÄ±rken, Turistik parkta alkol satÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirilmesi de dikkat çekti.

CHP'li Umut Oran da konuyu bilgi edinme yasasÄ± çerçevesinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER) üzerinden TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'na sordu. Oran, ÅŸu sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± istedi:

* Gölcük Tabiat ParkÄ±’nÄ±n, Bolu Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na 2040 yÄ±lÄ±na kadar devrine iliÅŸkin sözleÅŸmenin içeriÄŸi tam olarak nedir?

* Bolu Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Gölcük Tabiat ParkÄ±’nÄ± ihale ile 3. KiÅŸi ve kuruluÅŸlara devretmesi aranÄ±zda imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sözleÅŸmeye aykÄ±rÄ±lÄ±k oluÅŸturmuyor mu?

* Bolu Belediyesi’nin, Gölcük Tabiat ParkÄ±’nÄ± 19.12.2017 tarihinde 116 bin TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Düzceli KurtuluÅŸ Tokcan’a ihale etmesi ile ilgili olarak BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bilgilendirilmiÅŸ midir, ihale sözleÅŸmesi bakanlÄ±ÄŸÄ±n onayÄ± dahilinde mi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±?

* Bolululardan gelen tepki ve konunun ulusal basÄ±na yansÄ±masÄ± üzerine söz konusu ihalenin iptal etmesinin ardÄ±ndan Bolu Belediyesi ile herhangi bir yazÄ±ÅŸmanÄ±z oldu mu, oldu ise içeriÄŸi nedir?

* Bolu Belediyesi’nin söz konusu ihalenin iptalinin üzerinden geçen 7-8 ayÄ±n ardÄ±ndan Ekim 2018’de bu kez bizzat kendi birimleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Gölcük Tabiat ParkÄ±nda büyük bir projeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar mÄ±sÄ±nÄ±z, halen inÅŸasÄ± süren söz konusu projenin Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸü biriminiz ile ortaklaÅŸa yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸru mudur?

* Türkiye’deki herhangi bir Milli Parkta, halen Gölcük Tabiat ParkÄ±nda yapÄ±mÄ± süren 2 bin metrekarelik yerleÅŸim alanÄ±nÄ± kaplayan 25 bungalov inÅŸasÄ±, 19 odalÄ± butik otel, 1,5 kilometre daÄŸ kÄ±zaÄŸÄ± ve 3 kilometrelik teleferik hattÄ± kurulmasÄ± vb. görece büyük yapÄ±m faaliyeti var mÄ±dÄ±r, varsa buralar hangi milli parklardadÄ±r?

* Gölcük Tabiat ParkÄ±nda, 2 bin metrekarelik yerleÅŸim alanÄ± üzerinde 25 bungalov, 19 odalÄ± butik otel yapÄ±lacaÄŸÄ±, 1,5 kilometrelik daÄŸ kÄ±zaÄŸÄ± ve 3 kilometrelik teleferik hattÄ± kurulacaÄŸÄ± doÄŸru mudur? Bu kadar yapÄ±nÄ±n tek bir aÄŸaç dahi kesilmeden inÅŸa edilmesi mümkün müdür? 44 baÄŸÄ±msÄ±z bölümlük bu görece büyük tesisin biyolojik atÄ±k/kanalizasyon giderlerinin göl suyuna karÄ±ÅŸmasÄ± nasÄ±l önlenecek, hangi önlemler alÄ±ndÄ±/alÄ±nacak?

* Ä°nÅŸa edilecek toplam 44 odalÄ±k bu ahÅŸap ev/odalar, halkÄ±n kullanÄ±mÄ±na hangi koÅŸullarda sunulacak?

* Gölcük Tabiat ParkÄ±nda uzun yÄ±llardÄ±r vatandaÅŸa hizmet sunan Gazelle Restoranda kÄ±sa zaman önce baÅŸlatÄ±lan alkol yasaÄŸÄ±nÄ±n gerekçesi nedir? YabancÄ± turistlerin de uÄŸrak yeri olan bu restoranda yÄ±llardÄ±r sunulan alkollü içki servisinin yasaklanmasÄ± talimatÄ±nÄ± siz mi verdiniz?

* Gölcük Tabiat ParkÄ±nda, 2016, 2017 ve 2018 yÄ±llarÄ±nda Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸü’nün (9. Bölge MüdürlüÄŸü) herhangi bir denetim, incelemesi olmuÅŸ mudur; denetim yapÄ±ldÄ±ysa her birisinin sonucu-raporu-yapÄ±lan iÅŸlemleri nelerdir?

(HABER MERKEZÄ°)

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