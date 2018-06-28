Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'na ilk makineler girdi

Bolu'da ihalesi kamuoyu tepkisiyle iptal edilen bunun üzerine belediyenin üstlendiği Gölcük Tabiat Parkı'na bungalov ev yapımına başlandı.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda bungalov evlerin yapımına başlandı. İhaleyle özel şirketlere verilmek istenen tabiat parkı, gelen tepkiler üzerine Bolu Belediyesi encümen kararıyla ihalenin iptal edilmesiyle rahat bir nefes aldı. Ancak Bolu Belediyesi aynı projeyi kendisi yapmaya karar verdi.

Proje kapsamında Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alana bungalov evlerin yapımına başlandı. Ormanlık alan içerisine 3 bungalov ev konuldu. Diğer 22 bungalov evin yapım çalışmaları sürerken, evlerin bulunduğu alana da patika yol yapımı için iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü tarafından da duyuruldu. Bölgede devrilen çam ağaçları dikkat çekti. Belediye tarafından yapılmış olsa da ağaç kesimi ve iş makinelerinin girmesi nedeniyle tabiat parkının zarar göreceği endişesi sürüyor. (Bolu/DHA)

Gölcük Tabiat Parkı ihalesi sonuçlandı

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 15:09

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