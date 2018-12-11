3 kez Ã‡ED raporu iptal edilen Ä°zdemir termik santraline onay verildi

Ä°zmir'de AliaÄŸa ile FoÃ§a sÄ±nÄ±rlarÄ±nda faaliyette olan ve Ã‡ED raporlarÄ± 3 kez iptal edilen Ä°zdemir termik santraline jet hÄ±zÄ±yla onay verildi.

Metehan UD

Ä°zmir

Mahkemelerin ÅŸimdiye kadar üç kez iptal ettiÄŸi Ä°zdemir Termik Santraline Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± jet hÄ±zÄ±yla dördüncü kez ÇED onayÄ± verdi. Onay 3 günde çÄ±ktÄ±.

Ä°zmir AliaÄŸa ile Foça sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, dört yÄ±ldÄ±r faaliyette olan Ä°zdemir Kömürlü Termik Santralini, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± bir kez daha kurtardÄ±. Çevre örgütleri, belediyeler, meslek odalarÄ± ve vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan her defasÄ±nda mahkemeye taÅŸÄ±yarak iptal kararÄ± aldÄ±rÄ±lan termik santralin ÇED raporunu bakanlÄ±k yine yeterli buldu. Rapora 2009/7 sayÄ±lÄ± genelge üzerinden onay verildi.

Son olarak Ä°zmir 5. Ä°dare Mahkemesinin, santralin atÄ±k depolama tesisinin konumunun 3573 sayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslahÄ±, Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun’un 20. maddesine aykÄ±rÄ±lÄ±k gösterdiÄŸi sonucuna vererek ÇED kararÄ±nÄ± iptal etmesine raÄŸmen yeni ÇED dosyasÄ±nda bu konuda ne tür bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer almÄ±yor. Raporda "En uygun yerin seçildiÄŸi" ve "Zeytin kanununun hükümlerinin uygulanacaÄŸÄ±" ifadeleri tekrarlanÄ±yor.

Yeniden ÇED onayÄ± verilmesini Evrensel'e deÄŸerlendiren Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) Sözcüsü BahadÄ±r DoÄŸutürk, 2009/7 sayÄ±lÄ± genelgeye sÄ±ÄŸÄ±narak yasanÄ±n arkasÄ±ndan dolanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. DoÄŸutürk, "Santral alanÄ±nÄ± sadece zeytinliklere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± üzerinden ele almamak gerekiyor. Havaya salacaÄŸÄ± duman ve etrafÄ±ndaki arkeolojik alanlarÄ± da dikkate almak gerekiyor. HaklÄ± olduÄŸumuz davada bir kez daha boÅŸa düÅŸürüldük. Ne biz dava açmaktan vazgeçeceÄŸiz ne de onlar bir kez daha baÅŸvuru yapmaktan, ne de bakanlÄ±k izin vermekten" dedi.

'SANTRALDEKÄ° ISRAR AKIL TUTULMASIDIR'

Bölgedeki diÄŸer çevre kirletici tesislerle ile birlikte santralin kümülatif etkisinin bir arada incelenmesi gerektiÄŸini dile getiren DoÄŸutürk, "Bu kadar demir, çelik, petrokimya, gemi söküm, gübre sanayi fabrikasÄ± varken yeni bir tanesinin daha yapÄ±lmak istenmesi baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na akÄ±l tutulmasÄ± ve yeni bir çevre felaketi olarak görülmeli. Bölgenin rehabilete sürecine ihtiyacÄ± var. Bir tanesinin daha yapÄ±lmasÄ± kabul edilemez bir tutum. Hükümetin bu bölgeye dair tutumu yok etmeye yönelik. Burada toplu ölümler yaÅŸandÄ±ktan sonra 'Eyvah biz ne yaptÄ±k' demenin bir anlamÄ± yok. Testi kÄ±rÄ±lmadan çözüm üretmemiz gerekiyor. YaÅŸam savunucularÄ± olarak mücadele etmekten vazgeçmeyeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

ETRAFINDA ARKEOLOJÄ°K KENTLER BULUNUYOR

350 MW’lÄ±k Ä°ZDEMÄ°R Santrali, Türkiye’nin 6. büyük ithal kömüre dayalÄ± termik santrali ve enerji santrali büyüklüÄŸü bakÄ±mÄ±ndan Ä°zmir’de 2. sÄ±rada. AliaÄŸa-Foça arasÄ±ndaki bölgede 500 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve faaliyetlerini sürdürüyor. Santral alanÄ±, Kyme antik kentinin teritoryasÄ± içerisindeyken Foça, Menemen ve ÇandarlÄ± gibi arkeolojik sitler açÄ±sÄ±ndan son derece önemli bir bölge içinde kalÄ±yor.

Santral, Myrina, Aigai, Gryneion, Larissa, Panaztepe, Phokaia, Pitane gibi önemli antik kentlerin de tesis alanÄ±nÄ±n yakÄ±n çevresinde bulunuyor. Bölgede taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±klarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ve doÄŸal sit alanlarÄ±, UNESCO Dünya Kültürel ve DoÄŸal MirasÄ±nÄ±n KorunmasÄ± kapsamÄ±nda 2013 yÄ±lÄ±nda Dünya MirasÄ± Geçici Listesi’ne alÄ±nan “Ceneviz Ticaret Yolunda Akdeniz’den Karadeniz’e Kale ve Surlu YerleÅŸimleri” temasÄ±nÄ±n önemli aktörleri arasÄ±nda yer alan Foça ve ÇandarlÄ± Kaleleri var.

Mahkeme Ã‡EDâ€™i iptal etti, alelacele yeni Ã‡ED yayÄ±mlandÄ±!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 11:39

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