Mahkeme Ã‡EDâ€™i iptal etti, alelacele yeni Ã‡ED yayÄ±mlandÄ±!

Ã‡ED dosyasÄ± 3 kez iptal edilen Ä°ZDEMÄ°R Termik Santrali, mahkeme kararÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n 4. kez Ã‡ED dosyasÄ± yayÄ±nladÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir AliaÄŸa’da dört yÄ±ldÄ±r faaliyette olan Ä°ZDEMÄ°R Kömürlü Termik Santralinin çevresel etki deÄŸerlendirme (ÇED) raporu ile ilgili açÄ±lan davada mahkeme kararÄ±nÄ± verdi. Menemen ve Foça belediyeleri, KÄ±yÄ± Ege Belediyeler BirliÄŸi, Menemen’de faaliyet gösteren 7 meslek odasÄ±, EGEÇEP, Ä°zmir Tabip OdasÄ±, TMMOB, Ä°zmir Barosu ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ tarafÄ±ndan açÄ±lan davada yürütmeyi iptal kararÄ± çÄ±ktÄ±.

DavacÄ± taraflarÄ±n gerekçelerini ve bilirkiÅŸi raporunu inceleyen Ä°zmir 5. Ä°dare Mahkemesi kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Mahkeme, ÇED dosyasÄ±nÄ± Zeytin Kanunu’na aykÄ±rÄ± buldu. Mahkemenin kararÄ±nda “AtÄ±k depolama alanÄ±nÄ±n merkezine üç kilometreden daha az mesafede alanÄ±n güney doÄŸusunda 25 dekardan büyük (2 bin 240 dekar) zeytinlik alanÄ±n bulunduÄŸu, doÄŸusunda da 25 dekardan büyük zeytinlik alanlarÄ±n devam ettiÄŸi bu nedenle söz konusu tesise ait atÄ±k depolama alanÄ±nÄ±n konumunun 3573 sayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslahÄ±, Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun’un 20. maddesine aykÄ±rÄ±lÄ±k gösterdiÄŸi sonucuna varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan Ä°ZDEMÄ°R Enerji Santrali-II (Endüstriyel ve Tehlikeli AtÄ±k Düzenli Depolama AlanÄ± dahil) projesi için verilen dava konusu 22.03.2017 tarihli “çevresel etki deÄŸerlendirmesi olumlu” kararÄ±nda hukuka uyarlÄ±k bulunmamaktadÄ±r” denildi.

Ä°ZMÄ°R BAROSU VE VATANDAÅžLAR TARAF OLAMAZMIÅž

Mahkeme aynÄ± zamanda davacÄ±lar arasÄ±nda bulunan Ä°zmir Barosu ve çok sayÄ±da davacÄ± açÄ±sÄ±ndan davayÄ± açma ehliyetlerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna da vardÄ±. Kararda Ä°zmir Barosu için “Dava konusu iÅŸlemle meÅŸru, kiÅŸisel ve güncel bir menfaat iliÅŸkisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan”, vatandaÅŸlar için de “Dava konusu proje alanÄ± veya proje etki alanÄ±nda (AliaÄŸa ve Foça Ä°lçeleri) ikamet etmedikleri gibi, bu alanlarda taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n da bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan” ifadeleri yer aldÄ±.

MAHKEME KARARI ÇIKTIÄžI GÜN YENÄ° KARAR YAYIMLANDI

Öte yandan mahkeme kararÄ±nÄ±n taraflara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± günlerde, Çevre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸü Ä°ZDEMÄ°R ile ilgili yeni bir duyuru yayÄ±mladÄ±. Duyuruya göre Ä°ZDEMÄ°R Enerji Santrali projesiyle ilgili 7 AralÄ±k günü yeni bir inceleme deÄŸerlendirme komisyonu toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n bilgisi verildi. Mevcut mahkeme kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± için tanÄ±nan bir aylÄ±k yasal süre içinde 2009/7 sayÄ±lÄ± genelge ile yeni ÇED kararÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ± ve santralin faaliyette tutulmasÄ± bekleniyor.

‘NASIL YENÄ° ÇED KARARI VERECEKLER?’

Mahkemenin ÇED dosyasÄ±nÄ±n sadece zeytin kanunu üzerinden iptal etmesi ve Ä°zmir Barosu ile vatandaÅŸlarÄ±n dava açma ehliyeti olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde karar vermesi yaÅŸam savunucularÄ±nÄ± tam anlamÄ±yla sevindirmedi.

KararÄ± gazetemize deÄŸerlendiren EGEÇEP Dönem Sözcüsü FÄ±rat Korkmaz “BilirkiÅŸi raporunda kümülatif kirlilikten, arkeolojik bölge olmasÄ± ve bir çok konuda bahsedildi ama bunlar dikkate alÄ±nmadÄ±, sadece cüruf alanÄ±nÄ±n olmamasÄ± ve Zeytin Kanunu dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸ. Ä°zmir’de yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n taraf kabul edilmemesi de doÄŸru deÄŸil çünkü buradaki termik santral sadece bulunduÄŸu bölgeyi deÄŸil, bütün kenti etkileyecek. DavayÄ± kazansak bile hemen yeni bir ÇED yayÄ±mlanÄ±yor, davanÄ±n da bir anlamÄ± kalmÄ±yor. Yeni açacaÄŸÄ±mÄ±z davayÄ± da kazanacaÄŸÄ±z belki ama yine yeni ÇED yayÄ±mlayacaklar. Hukuka güven artÄ±k kalmadÄ±. Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü, mahkeme kararÄ±ndaki zeytinliklere nasÄ±l bir çözüm getirecekler ki yeniden nasÄ±l ÇED kararÄ± verecekler. Var olan zeytinlikleri ne yapacaklar, bu da ayrÄ± bir soru iÅŸareti. Yeni ÇED sürecinin de elle tutulur bir yanÄ± yok” dedi.

EN BÜYÜK SANTRALLERDEN BÄ°RÄ°, ANTÄ°K KENTLERLE ÇEVRÄ°LÄ°

350 MW’lÄ±k Ä°ZDEMÄ°R Santrali, Türkiye’nin 6. büyük ithal kömüre dayalÄ± termik santrali ve enerji santrali büyüklüÄŸü bakÄ±mÄ±ndan Ä°zmir’de 2. sÄ±rada. Ä°ZDEMÄ°R, demir çelik, petrokimya tesisleri, gemi söküm, gübre sanayi gibi birçok aÄŸÄ±r ve kirli sanayi kuruluÅŸunun bulunduÄŸu AliaÄŸa-Foça arasÄ±ndaki bölgede 500 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve faaliyetlerini sürdürüyor. Santral alanÄ±nÄ±n Kyme antik kentinin teritoryasÄ± içerisindeyken Foça, Menemen ve ÇandarlÄ± gibi arkeolojik sitler açÄ±sÄ±ndan son derece önemli bir bölge içinde kalÄ±yor. Santral, Myrina, Aigai, Gryneion, Larissa, Panaztepe, Phokaia, Pitane gibi önemli antik kentlerin de tesis alanÄ±nÄ±n yakÄ±n çevresinde bulunuyor. Bölgede taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±klarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ve doÄŸal sit alanlarÄ±, UNESCO Dünya Kültürel ve DoÄŸal MirasÄ±nÄ±n KorunmasÄ± kapsamÄ±nda 2013 yÄ±lÄ±nda Dünya MirasÄ± Geçici Listesi’ne alÄ±nan “Ceneviz Ticaret Yolunda Akdeniz’den Karadeniz’e Kale ve Surlu YerleÅŸimleri” temasÄ±nÄ±n önemli aktörleri arasÄ±nda yer alan Foça ve ÇandarlÄ± Kaleleri var.

Ä°zdemir Termik Santralinin Ã‡ED RaporuÂ iptal edildi

'Daha geÃ§ olmadan Ä°zdemir'in Ã‡ED kararÄ± iptal edilsin'

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