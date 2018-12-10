TTB yÃ¶neticisi hekimler, 'barÄ±ÅŸ' dedikleri iÃ§in yargÄ±lanacak

â€˜SavaÅŸ Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudurâ€™ dedikleri iÃ§in haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan hekimlerin duruÅŸmasÄ± 27 AralÄ±k'ta: 'YaÅŸamÄ±, barÄ±ÅŸÄ± savunmak birincil gÃ¶revimiz.'

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konseyi’ne, ‘SavaÅŸ Bir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudur’ açÄ±klamasÄ± nedeniyle açÄ±lan dava, 27 AralÄ±k 2018 tarihinde Ankara'da görülecek. DuruÅŸma öncesi TTB Genel Merkezi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan TTB Genel BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, “BarÄ±ÅŸ ve hekimlik deÄŸerleri için 27 AralÄ±k'ta Ankara Adliyesi'ndeyiz” dedi.

Ankara Adliyesi 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya, Dünya Tabipleri BirliÄŸi'nin yanÄ±nda Avrupa'dan da birçok hekim örgütünün katÄ±larak destek vereceÄŸini belirtildi. AdÄ±yaman, hekimlerin birincil görevinin yaÅŸamÄ± savunmak ve barÄ±ÅŸ iklimine sahip çÄ±kmak olduÄŸunu söyledi.

‘HEKÄ°MLER SAVAÅžA KARÅžIDIR’

AçÄ±klamanÄ±n tüm çatÄ±ÅŸmalÄ± ortamlarÄ±n halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit etmesi nedeniyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve evrensel hekim tutumunu içerdiÄŸini söyleyen AdÄ±yaman “Bu nedenle TTB'nin açÄ±klamasÄ± baÅŸta Dünya Tabipler BirliÄŸi olmak üzere tüm tabip birlikleri ve uluslararasÄ± akademik çevreler tarafÄ±ndan büyük destek görmüÅŸtür” dedi.

Hekimlerin savaÅŸlara karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±nÄ±n yaÅŸatma sorumluluklarÄ±nÄ±n doÄŸal ve kaçÄ±namayacaklarÄ± bir sonuç olduÄŸunu ifade eden AdÄ±yaman, “Türk Tabipleri BirliÄŸi yakÄ±n tarihimizde örneÄŸine çok kez rastlandÄ±ÄŸÄ± gibi, tüm politik baskÄ±lara karÅŸÄ±n topluma karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±ndan vazgeçmemiÅŸ ve uluslararasÄ± hekimlik deÄŸerlerinin gereÄŸini yerine getirmiÅŸtir” dedi.

BarÄ±ÅŸÄ± savunmanÄ±n hekimlerin bütün dünya halklarÄ±na borcu olduÄŸuna vurgu yapan AdÄ±yaman, “Türk Tabipleri BirliÄŸi'nin 'SavaÅŸ bir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudur' açÄ±klamasÄ± ve tespiti görev ve sorumluluklarÄ±ndan ayrÄ± deÄŸerlendirilemez ve yargÄ±lanamaz” dedi. YaÅŸamÄ± savunmanÄ±n ve barÄ±ÅŸ iklimine sahip çÄ±kmanÄ±n yaÅŸatmaya ant içmiÅŸ hekimlerin birincil görevi olduÄŸunu söyleyen AdÄ±yaman, davaya Dünya Tabipleri BirliÄŸi ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer ülkelerinden de katÄ±lÄ±mÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. AdÄ±yaman, “Tüm hekimleri, kitle örgütlerini, sendikalarÄ± ve barÄ±ÅŸÄ±n yanÄ±nda yer alan halkÄ±mÄ±zÄ± 27 AralÄ±k 2018 PerÅŸembe günü saat 09.00'da Ankara Adliyesi'ne bekliyoruz” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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