AvcÄ±larâ€™da Harariâ€™nin Sapiens kitabÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

AvcÄ±lar Evrim AtÃ¶lyesi bu ay, Biyolog Mehmet Ã–zer'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Harariâ€™nin Sapiens kitabÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±.

Evrim AÄŸacÄ±'nÄ±n kurucusu ÇaÄŸrÄ± Mert BakÄ±rcÄ±'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla geçtiÄŸimiz ay BarÄ±ÅŸ Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleÅŸtirdikleri “Evrenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda evrimin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±” söyleÅŸisi ile etkinliklerine baÅŸlayan AvcÄ±lar Evrim Atölyesi, önceki gün de EÄŸitim Sen 7 No’lu Åžubede "ÇeliÅŸkiler ve ÇarpÄ±tmalar EÅŸliÄŸinde Hayvanlardan Ä°nsana Sapiens" söyleÅŸisi gerçekleÅŸtirdi.

EtkinliÄŸe konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan Biyolog Mehmet Özer, Yuval Noah Harari’nin Sapiens kitabÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. KitabÄ±n milyonlarca satmasÄ±nÄ±n evrime dair açlÄ±ÄŸÄ± gösterdiÄŸine dikkat çeken Özer, kitaptaki çarpÄ±tmalara ve bilimsel hatalara dikkat çekti. Atölyenin etkinlikleri önümüzdeki haftalarda da devam edecek. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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