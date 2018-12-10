Eski milletvekilleri Osman Baydemir ve Leyla Birlikâ€™e hapis cezasÄ±

HDP eski milletvekilleri Osman Baydemir ve Leyla Birlikâ€™e 'toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri kanununa muhalefet' iddiasÄ±yla hapis cezasÄ± verildi.

HDP eski milletvekilleri Osman Baydemir ve Leyla Birlik’e “toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet ettikleri” iddiasÄ±yla 1 yÄ±l 6’ÅŸar ay hapis ceza verildi.

DiyarbakÄ±r Sur, Mardin Dargeçit ve ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ile Silopi ilçelerinde baÅŸlatÄ±lan sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±nda ÅžÄ±rnak’ta düzenlenen yürüyüÅŸe katÄ±lan dönemin HDP milletvekilleri Alican Önlü, AyÅŸe Acar BaÅŸaran, Osman Baydemir ve Leyla Birlik hakkÄ±nda ÅžÄ±rnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde açÄ±lan dava karara baÄŸlandÄ±.

YargÄ±lananlarÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± 9’uncu duruÅŸmada hakim, yürüyüÅŸe katÄ±lan Baydemir ve Birlik’in, “2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanununa muhalefet ettiklerine” kanaat getirdi. Baydemir ve Birlik’e 1 yÄ±l 6’ÅŸar ay hapis cezasÄ± veren hakim, milletvekilleri Önlü ve BaÅŸaran’Ä±n dosyasÄ±nÄ± da tefrik etti. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 11:45

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