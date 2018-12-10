CezalarÄ± onandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hapse girecek olan gazeteciler AYM'ye gidecek

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem'le dayanÄ±ÅŸmak iÃ§in kampanyaya katÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in hapis cezasÄ± alan gazeteciler: Dosya incelenmeden onaylanmÄ±ÅŸ, AYMâ€™ye gideceÄŸiz.

KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesi davasÄ± kapsamÄ±nda cezalarÄ± onaylanan gazete ile dayanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan “Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi” kampanyasÄ±na katÄ±lan AyÅŸe Düzkan ve RagÄ±p Duran ile, gazetenin EÅŸ Genel YayÄ±n Yönetmeni Hüseyin Aykol, gazetenin yazÄ±rÄ± Mehmet Ali Çelebi ile gazeteye cezaevinden mektup gönderen Hüseyin BektaÅŸ cezaevine girecek.

Onaylanan cezalara iliÅŸkin Evrensel’e konuÅŸan AyÅŸe Düzkan, “Bu da geçer” dedi. Gazetenin avukatÄ± Özcan KÄ±lÄ±ç ise dosyada pek çok eksik olmasÄ±na raÄŸmen apar topar karara baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. KÄ±lÄ±ç kararÄ±n istinaf mahkemesince bozulmasÄ± gerekirken onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek, “Dosya incelenmeden karar onaylanmÄ±ÅŸ, Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaÄŸÄ±z” dedi.

DÜZKAN: BU DA GEÇER

Evrensel’e konuÅŸan Düzkan, kendisine henüz tebligatÄ±n ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Bu gazetenin okurlarÄ±na bu cezanÄ±n anlamÄ±nÄ± anlatmaya gerek yok bence. SÄ±ramÄ± savÄ±yorum, bu da geçer” diye konuÅŸtu.

KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için aldÄ±ÄŸÄ± 1 yÄ±l 6 aylÄ±k hapis cezasÄ± onanan AyÅŸe Düzkan, Yeni YaÅŸam gazetesinde "veda yazÄ±sÄ±" yazdÄ±.

Kendisiyle birlikte RagÄ±p Duran, Hüseyin BektaÅŸ ve Mehmet Ali Çelebi'nin de 18 ay, Hüseyin Aykol'un ise 2 yÄ±lla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Düzkan, "çok yakÄ±n bir zamanda, bu cezayÄ± yatmak üzere teslim olacaÄŸÄ±m. cezaevinde yazma ve yazÄ±yÄ± ulaÅŸtÄ±rma koÅŸullarÄ± nasÄ±l olur bilemiyorum. o yüzden bu, bir süreliÄŸine bile olsa bir veda yazÄ±sÄ±" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe yazÄ±sÄ±nda "en basitinden bir gazeteci dayanÄ±ÅŸmasÄ±na dava açÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± bir yana, hapis cezasÄ± verilmesi birçok ÅŸeyi gösteriyor tabii. en baÅŸta bu mesleÄŸin ve dolayÄ±sÄ±yla halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ±n nasÄ±l bir tehlike altÄ±nda olduÄŸunu… çünkü özgür gündem nöbetçi genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi,her ÅŸeyden önce gazeteciliÄŸi korumaya yönelik bir dayanÄ±ÅŸma eylemiydi.ama aynÄ± zamanda,-en azÄ±ndan benim için- bir türk olarak, bu topraklarda barÄ±ÅŸ talebine sahip çÄ±kmak anlamÄ±na geliyordu." dedi.

Düzkan'Ä±n "GörüÅŸmek üzere" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± burayÄ± tÄ±klayarak okuyabilirsiniz.

KILIÇ: DOSYA Ä°NCELENMEDEN ONAYLANMIÅž

Karara iliÅŸkin Evrensel’e deÄŸerlendirmede bulunan Avukat Özcan KÄ±lÄ±ç AyÅŸe Düzkan ve RagÄ±p Duran’Ä±n ‘Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi’ yaptÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ceza aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Dosyalar birleÅŸtirildiÄŸi için gazetenin Genel YayÄ±n Yönetmeni Hüseyin Aykol ve YazarÄ± Mehmet Ali Çelebi ile gazeteye hapishaneden mektup gönderen ve bu mektup nedeniyle yargÄ±lanan Hüseyin BektaÅŸ’Ä±n dosyalarÄ±nÄ±n birleÅŸtirildiÄŸini belirtti. KÄ±lÄ±ç ÅŸunlarÄ± söyledi: “Hatalar vardÄ± dosyada onlar bile düzeltilmeden onayladÄ±. Neden onaylandÄ± karar anlamadÄ±m, dosyada bir sürü eksik vardÄ±. Mahkeme zaten apar topar vermiÅŸti karar, ama neye göre onandÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m açÄ±kçasÄ±. ÖrneÄŸin Hüseyin BektaÅŸ, savunma yapmadÄ±, adamÄ±n son savunmasÄ± alÄ±nÄ±r, son sözü söylenir ya da avukatÄ± vardÄ±r gelir der ki ‘bizim müvekkilimizin durumu ÅŸudur, ÅŸunu söylüyor’ vs. Hiç bunlar yapÄ±lmadÄ±. Dosyaya bakÄ±lmamÄ±ÅŸ bence, bakÄ±lmadan onaylanmÄ±ÅŸ. Ä°ncelenmeden karar verilmiÅŸ, yani normalde istinaf derki “bu adamÄ±n savunmasÄ± alÄ±nmadÄ±” falan. Ama öyle olmadÄ±. Vahim bir durum var yani burada.” KÄ±lÄ±ç, karar ellerine ulaÅŸtÄ±ktan sonra Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± söyledi.

5 GAZETECÄ°NÄ°N CEZASI KESÄ°NLEÅžMÄ°ÅžTÄ°

KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸmak için baÅŸlatÄ±lan Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi kampanyasÄ±na katÄ±lan AyÅŸe Düzkan ve RagÄ±p Duran ile, gazetenin EÅŸ Genel YayÄ±n Yönetmeni Hüseyin Aykol, Gazetenin YazarÄ± Mehmet Ali Çelebi ve cezaevinden gazeteye okur mektubu gönderen Hüseyin BektaÅŸ, Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde

Görülen dava 16 Ocak 2018’de karara baÄŸlandÄ±.

‘Terör örgütü propagandasÄ± yapmak’ ile suçlanan Hüseyin Aykol “bir kereden fazla benzer suç iÅŸlediÄŸi” iddiasÄ±yla 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±rken; Hüseyin BektaÅŸ, Mehmet Ali Çelebi, AyÅŸe Düzkan ve RagÄ±p Duran’a ise ayrÄ± ayrÄ± 1 yÄ±l 6’ÅŸar ay hapis cezasÄ± verildi.

KararÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin avukatlarÄ±, istinaf baÅŸvurusunda bulundu. BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin gazetecilere verdiÄŸi cezanÄ±n hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na karar vererek cezalarÄ± onayladÄ±.(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda gazetecilerin hapis cezasÄ± onandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 16:12

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